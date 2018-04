Hockey su ghiaccio femminile, Mondiali I Divisione Asiago 2018: Italia-Lettonia 5-1. Ottimo esordio delle azzurre

iniziano come meglio non avrebbero potuto per l’Italia i Mondiali di I Divisione gruppo B di hockey su ghiaccio femminile: ad Asiago le azzurre hanno sconfitto, in una gara mai in discussione, la Lettonia per 5-1. Nelle altre gare della prima giornata successo per 4-0 della Cina sulla Polonia, mentre la Corea del Sud batte ai supplementari il Kazakistan per 2-1.

Questa sera le azzurre, alle ore 20.30, torneranno sul ghiaccio per affrontare proprio il Kazakistan, mentre alle 17.00 sarà la volta della partita tra Cina e Corea del Sud. Ad aprire le danze, alle ore 13.30, sarà l’incontro tra Lettonia e Polonia. Insomma una ghiotta occasione per le azzurre per poter andare in vetta alla classifica in solitaria.

Risultati prima giornata

Italia-Lettonia 5-1

Polonia-Cina 0-4

Corea del Sud-Kazakistan 2-1 dts

Classifica dopo la prima giornata

Italia 3

Cina 3

Corea del Sud 2

Kazakistan 1

Polonia 0

Lettonia 0













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Twitter IIHF

roberto.santangelo@oasport.it