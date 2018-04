Hockey su ghiaccio, EBEL 2018: Bolzano batte Vienna in gara-4 e vede la finale!

Serata da incorniciare per Bolzano al PalaOnda. L’HCB ha battuto Vienna per 5-2 in gara-4 della semifinale dell’EBEL, davanti a 7.200 spettatori. I Foxes hanno messo in scena una prestazione di altissimo livello, contro la miglior squadra della regular season: dopo aver perso il primo episodio della serie, Bolzano ha vinto le successive tre sfide ed ora avrà tre match point consecutivi (il secondo in casa) per chiudere i giochi e staccare il pass per la finale. Il primo sarà lunedì a Vienna.

La serata magica di Bolzano è iniziata sin dal primo drittel. I biancorossi hanno giocato col piglio giusto, rispondendo colpo su colpo agli arrembanti austriaci. Al secondo powerplay ecco il vantaggio: prima Monardo ha centrato il palo, poi Tomassoni ha insaccato l’assist di Gartner. Vienna ha accusato il colpo, incapace di reagire contro i Foxes che invece sono stati letali nel colpire con l’uomo in più: a fine tempo ci ha pensato Sointu, che si è incuneato nella difesa ed ha battuto Lamoureux.

Per gli ospiti è stato un disastro perché in occasione del raddoppio si è creata un’altra situazione di powerplay: sono bastati 17″ del secondo drittel a Bolzano per calare il tris, ad opera di Angelidis, bravo a deviare la conclusione di Tomassoni. Il 3 a 0 ha mandato in estasi il PalaOnda, che poco dopo è stato però scosso dall’infortunio occorso a Stefano Marchetti. Vienna ha approfittato dell’incertezza per colpire prima con Tessier, a segno sul rebound del tiro di Fraser, poi con l’ex Pollastrone. Bolzano ha tremato ma a 25″ dalla sirena di fine tempo, ecco la rete di Carlisle, a segno dalla distanza.

Un gol che ha ricacciato indietro Vienna, che ha intrapreso un assedio nel terzo drittel. Gli ultimi 20′ sono stati infatti di pura passione per i padroni di casa, che hanno dovuto subire ben 24 conclusioni verso la porta di Tuokkola, davvero miracoloso, a fronte di solo 2 realizzate. La seconda è stata però quella buona, con Bernard a segno a porta vuota per il 5-2 quando gli ospiti stavano provando il tutto per tutto con il sesto uomo di movimento. Il PalaOnda è così esploso in una gioia incontenibile.

I risultati delle semifinali dell’EBEL

Bolzano – Vienna 5-2 (Bolzano conduce la serie 3-1)

Linz – Salisburgo 5-2 (serie in parità 2-2)













Foto: pagina Facebook HC Bozen