Hockey su ghiaccio, EBEL 2018: Bolzano batte Vienna anche in gara 5 ed accede alla finale!

Il Bolzano completa il capolavoro, vincendo ancora sul ghiaccio del Vienna e conquista il pass per la finale dell’EBEL 2018: gli altoatesini vincono la serie per 4-1 e ribaltano un pronostico che li vedeva sfavoriti alla vigilia. Il punteggio della gara odierna è di 1-2, conquistato in rimonta.

A passare in vantaggio infatti sono gli austriaci nel primo periodo, dopo 16’01” con Brandon Buck. La riscossa delle Foxes arriva nel secondo parziale, quando la compagine bolzanina dapprima pareggia con Domenic Monardo in superiorità numerica dopo 2’06”, poi passa in vantaggio con Luca Frigo dopo 13’42”. Nel terzo periodo i padroni di casa si riversano disperatamente in avanti, ma non trovano il pari, così può scattare la festa del Bolzano.

Nella seconda semifinale il Salisburgo sfrutta il fattore campo e supera per 4-3 ai supplementari il Linz, portandosi avanti 3-2 nella serie. Hofer porta avanti gli ospiti nel primo parziale, ma Harris pareggia. Nel secondo periodo Linz nuovamente avanti, stavolta con l’uomo in meno, grazie alla rete di D’Aversa, ma i padroni di casa prima pareggiano con Duncan, poi vanno in vantaggio con Hughes. Da Silva, in situazione di powerplay riporta la situazione in parità sul 3-3. Nel terzo parziale lo score non cambia e così si va ai supplementari, dove è Schremp a siglare la rete decisiva in superiorità numerica.

I risultati delle semifinali dell’EBEL

Vienna-Bolzano 1-2 (Bolzano vince la serie 4-1)

Salisburgo-Linz 4-3 OT (Salisburgo conduce la serie 3-2)













