Hockey ghiaccio, Champions League 2019: primo ko stagionale per Bolzano. Lo Skelleftea regola i Foxes 2-1

Dopo tre vittorie di fila, di cui due ai rigori, l’HCB Alto Adige Alperia viene sconfitta 2-1 in trasferta per mano dello Skelleftea AIK nella quarta giornata della fase a gironi di Champions Hockey League 2018-2019. I biancorossi vengono così scavalcati nel gruppo C proprio dai vice-campioni di Svezia, in attesa di conoscere il risultato finale dell’altra partita, IFK Helsinki-GKS Tychy.

A differenza dei precedenti incontri i Foxes passano immediatamente in vantaggio nel primo tempo grazie alla siglatura di Marco Insam, terza stagionale, dopo tre minuti di gioco. L’istant replay annulla il momentaneo pareggio avversario per un’irregolarità ai danni dell’estremo difensore Leland Irving, in una situazione di 5 contro 3 a favore della formazione di casa.

Nella seconda frazione l’HC Bolzano arriva vicinissimo alla rete del raddoppio, che avrebbe potuto cambiare completamente le sorti del match, ma Victor Schweitzer non trova il tempo per insaccare il disco. Al 26′ Oscar Moller pareggia i conti con una diagonale che non lascia scampo ad Irving. Si ribalta l’inerzia della partita: l’autore del gol dello Skelleftea poco dopo ha l’occasione del primo vantaggio, ma stavolta il portiere canadese respinge.

In avvio di terzo tempo Bolzano viene punita da Joakim Lindstrom: il 2-1 degli svedesi diviene realtà al 42′. Altoatesini mai in partita nell’ultima frazione di gioco, il tris dei gialloneri viene impedito da un ottimo Irving e più volte dal palo. Non basta la reazione d’orgoglio dei Foxes negli ultimi istanti di gara, il match si conclude 1-2 al termine dei 60 minuti regolamentari.

Prossimo incontro in Champions League per l’HC Bolzano il 10 ottobre contro i polacchi dello GKS Tychy. Prima però comincia il campionato EBEL, con l’esordio tra le mura amiche contro il Graz 99ers (Austria) venerdì 14.













Foto: Carola Semino