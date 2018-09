Hockey ghiaccio, Champions League 2019: per Bolzano avvio ben oltre le aspettative, ma non è ancora sufficiente per passare il turno

Con un saldo di tre vittorie, di cui due ai rigori, e una sconfitta, l’HCB Alto Adige Alperia conclude oltre le aspettative le prime due settimane di Champions Hockey League 2018-2019. Nel proprio girone Bolzano occupa la seconda posizione con 7 punti, pari merito con IFK Helsinki, tre lunghezze alle spalle degli svedesi dello Skelleftea AIK; i polacchi del GKS Tychy invece rimangono a zero. Insomma, in questo momento il bilancio più che positivo della formazione biancorossa potrebbe non bastare per il passaggio del turno.

Eppure i Foxes hanno scritto una pagina di storia della società altoatesina, grazie ai tre successi consecutivi ottenuti alla seconda partecipazione della competizione continentale per club. Una favola che sembrava non dovesse terminare mai, nemmeno dopo la prima uscita in trasferta, ad Helsinki, con il faticoso successo maturato ai rigori. Il sogno tuttavia si infrange nel match di ritorno contro lo Skellefea, un passivo di 2-1, che riporta l’HC Bolzano con i piedi per terra e con la consapevolezza che per poter continuare il cammino in Champions League bisogna meritarselo.

Tra i pilastri del gruppo ovviamente l’estremo difensore Leland Irving: il canadese ha sorretto in più occasioni la propria squadra, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Pochissimi errori da parte del numero 31 biancorosso e anche i numeri possono confermare la difficoltà degli avversari ad insaccare il disco nella propria porta: soltanto 7 reti subite, pertanto miglior difesa in tutta la rassegna. Da migliorare invece il reparto offensivo, dato che i Foxes hanno realizzato soltanto 11 siglature (16° attacco in totale). Introduciamo così gli altri due top-player degli altoatesini: Marco Insam e Mike Blunden, entrambi autori di tre siglature su quattro partite disputate.

Prossimo impegno in Champions Hockey League per Bolzano la doppia sfida contro il GKS Tychy, attualmente ultimo nel girone C. Il 10 ottobre in Polonia e sei giorni dopo al Palaonda i Foxes non dovranno sbagliare se vogliono accedere alla fase ad eliminazione diretta.













Foto: Carola Semino