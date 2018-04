Hockey ghiaccio femminile, Mondiali I Divisione 2018: l’Italia batte anche il Kazakistan e rimane a punteggio pieno

Seconda vittoria in due partite per l’Italia, ai Mondiali di I Divisione di hockey su ghiaccio femminile in scena ad Assago. Le azzurre hanno battuto per 4-1 il Kazakistan ed ora sono in testa a punteggio pieno insieme alla Cina.

Dopo un primo tempo a reti bianche in cui le azzurre hanno dovuto difendersi per tre volte in inferiorità, l’Italia si è trovata sotto a inizio secondo drittel con la rete di Aldabergenova . Pochi minuti e le ragazze di Marco Liberatore hanno pareggiato, con la goalie kazaka che su un ingaggio ha sbagliato l’uscita ed è stata trafitta da Delprà. Il pareggio ha quindi scosso le azzurre, che si sono sciolte e hanno cominciato a dare spettacolo. Prima della sirena, infatti, è arrivato il secondo gol, firmato da Mattivi. Le reti di Carignano e Saletta nei primi cinque minuti dell’ultima frazione hanno chiuso il conto.

I risultati della seconda giornata

Lettonia – Polonia 2-1

Cina – Corea del Sud 2-1

Kazakistan – Italia 1-4

La classifica

Italia 6

Cina 6

Lettonia 3

Corea del Sud 2

Kazakistan 1

Polonia 0













Foto: profilo Twitter IIHF