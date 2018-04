Golf, European Tour 2018: Matt Wallace si prende la vetta del Volvo China Open. Scende Nino Bertasio, risale Matteo Manassero

C’è Matt Wallace in vetta al Volvo China Open dopo il secondo giro. L’inglese, che iniziava questo venerdì in seconda posizione, si è messo al comando dopo una giornata non particolarmente eccelsa. Sulla sua carta ci sono infatti due bogey, a inizio e fine giro, recuperati però con altrettanti birdie e soprattutto un eagle alla 8, come già ieri. Il 70 odierno lo ha portato a -9, punteggio bastato per dare all’inglese il primo posto a metà torneo, complice il crollo del leader, il cinese Daxing Jin, che ha vissuto una giornata da incubo con sei bogey tra la 3 e la 13 (giro in 76, ora 22° a -4).

La classifica è comunque molto corta e alle spalle di Wallace ci sono tre giocatori a -8. Si tratta dello spagnolo Nacho Elvira (giro in 67), l’australiano Jason Scrivener (69) e l’americano Sihwan Kim, autore di un bel giro in 66 colpi con sei birdie e nessuno score positivo. Ad un colpo di distanza, a -7, altri quattro giocatori: gli spagnoli Jorge Campillo e Adrian Otaegui, il francese Julian Guerrier e il coreano Soomin Lee.

È scivolato in nona posizione Nino Bertasio, che cominciava la giornata in parità con Wallace in seconda posizione. L’azzurro era partito bene uscendo dalle prime nove con cinque birdie e due bogey, ma nelle seconde nove ha perso cinque colpi (tre bogey consecutivi nelle ultime tre buche), recuperati solo parzialmente. Il giro in 73, uno sopra il par, gli vale uno score di -6. Le buone notizie arrivano però da Matteo Manassero, risalito in 22esima posizione dopo il round in 68. Ora il veneto si trova a -4, stesso score di Andrea Pavan, che oggi non è andato oltre il par. Anche Edoardo Molinari è riuscito a superare il taglio, con l’ultimo score disponibile, -1, dopo il 71 di oggi. Eliminato, invece, Renato Paratore, anche oggi sopra par, in 73, chiudendo al 107° posto con +3.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo