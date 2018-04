Tennis, ATP Budapest 2018: prima semifinale per Marco Cecchinato. Sconfitto in tre set il tedesco Struff

Comincia nel migliore dei modi il venerdì azzurro all’ATP di Budapest. Marco Cecchinato si qualifica per la semifinale del torneo ungherese dopo aver sconfitto in rimonta in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Si tratta della prima semifinale della carriera per il siciliano nel circuito maggiore in una settimana fantastica che era cominciata con la sconfitta nelle qualificazioni per poi essere ripescato come lucky loser. Una seconda possibilità sfruttata davvero al meglio.

Un primo set equilibrato con i due tennisti che riescono a tenere abbastanza agevolmente il servizio. Soprattutto il tedesco, giustiziere di Fabio Fognini a Montecarlo, riesce ad incidere particolarmente con la prima palla. Cecchinato, comunque, riesce a procurarsi una palla break nell’undicesimo gioco, ma Sttruff con un ace riesce ad annullarla. Persa l’occasione Cecchinato ha un passaggio a vuoto nel dodicesimo game ed il tedesco strappa a zero il servizio all’avversario, vincendo il set per 7-5.

Nonostante il set perso il 25enne di Palermo non si scompone e riesce ad alzare il proprio livello di gioco, soprattutto nei propri turni al servizio dove concede davvero pochissimo a Struff. Il momento decisivo arriva nel quinto gioco, quando Cecchinato si procura due palle break e sulla seconda l’italiano trova un meraviglioso vincente di rovescio. Avanti 3-2 l’azzurro non sbaglia nulla e vince il secondo set per 6-4.

L’inerzia del match è completamente cambiata e Cecchinato vola nel terzo set. Subito break in apertura, poi ripetuto anche nel terzo game con l’azzurro che si porta sul 4-0. Il set ormai è in discesa per il siciliano che nell’ottavo game annulla un break point e poi al primo match point chiude i conti sul 6-2.

Cecchinato può festeggiare oltre alla semifinale anche la certezza del nuovo best ranking, visto che sarà sicuramente numero 74 del mondo. Adesso il siciliano attende il vincente del match tra Andreas Seppi e il georgiano Nikoloz Basilashvili. Le emozioni azzurre, però, a Budapest non sono terminate perchè in campo scenderà anche Lorenzo Sonego contro lo sloveno Aljaz Bedene, che ieri ha sconfitto dopo una lunga battaglia Matteo Berrettini.













