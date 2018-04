Golf, European Tour 2018: Adrian Otaegui raggiunge Matt Wallace in testa al Volvo China Open. Andrea Pavan è sesto!

Terzo giro del Volvo China Open, sul percorso del Topwin Golf & CC di Pechino. I leader dopo la terza giornata sono due, perché a Matt Wallace si è aggiunto Adrian Otaegui. L’inglese ha chiuso il venerdì con un po’ di rimpianto, perché dopo quattro birdie ha perso alla buca 17 il suo unico colpo di giornata, perdendo di fatto anche l’opportunità di trovarsi da solo in testa alla classifica. Aprendo quindi il fianco allo spagnolo, che invece ha riservato il meglio di sé a metà giro, con cinque birdie consecutivi tra la 8 e la 12. Lo score dei due leader è -12.

In terza posizione c’è un terzetto, a un colpo di distanza. Lo svedese Alexander Bjork ha girato in 67 colpi, con sei birdie e un bogey (alla 11); stesso round, invece, per il francese Julien Guerrier e per lo spagnolo Jorge Campillo, entrambi con cinque birdie e un bogey. Lotta apertissima perché in sesta posizione troviamo invece un bel gruppetto di giocatori a -10. Tra questi anche Andrea Pavan, autore di una grande rimonta grazie al giro in 66 colpi, frutto di una giornata perfetta con sei birdie (due nelle ultime tre buche). Insieme a lui ci sono lo spagnolo Nacho Elvira, l’americano Sihwan Kim, l’irlandese Paul Dunne e i coreani Jeunghun Wang e Jinho Choi (giro in 65).

Buone notizie per l’Italia perché se Pavan è sesto, a un colpo di distanza, in 12esima posizione a -9, ci sono Nino Bertasio e Matteo Manassero. Il primo, dopo le difficoltà di ieri, è riuscito a risollevarsi: oggi ha trovato ben due doppi bogey (buche 3 e 10), ma ha realizzato otto birdie (tre nelle ultime quattro buche). Il veneto, invece, ha fatto ancora meglio, trovando sei birdie dopo il colpo perso alla buca 5. Giornata positiva anche per Edoardo Molinari, che con il 68 odierno (quattro birdie) è risalto in 38esima posizione con -5.













Foto: profilo Twitter European Tour