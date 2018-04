Golf, Augusta Masters 2018. Parla Francesco Molinari: “Mi piacerebbe viverlo da protagonista”

Tutto pronto per l’evento più importante dell’anno per quanto riguarda il golf, l’Augusta Masters, il torneo più atteso a livello individuale e che tutti sognano di aggiudicarsi. In quel di Atlanta alle 14.30 ora italiana ci sarà il via, alle 15.47 inizierà l’avventura anche dell’azzurro Francesco Molinari che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non ha nascosto le sue emozioni.

“L’atmosfera è quella di sempre ma quest’anno l’eccitazione forse è maggiore perché sembra di essere tornati ai fasti di un tempo. Il ritorno di Tiger (Woods, ndr), il suo momento di forma, inutile negare che danno al torneo quel tocco di magia in più. Il fatto di giocare senza dolore e molto più rilassato a mio parere lo rende tra i favoriti alla vittoria”.

A livello individuale: “Sognare non costa nulla, però bisogna fare i conti con la realtà. Ho lavorato duramente per farmi trovare pronto e mi sento bene. Questo è un torneo speciale, unico, paragonabile a Wimbledon nel tennis, un torneo che è stato giocato e vinto da tutti i migliori di sempre. Ho ricordi bellissimi di quando ero piccolo e vedevo i fenomeni del golf alla televisione. Fin da quando ho iniziato a giocare ho sempre sognato di esserci. E quest’anno mi piacerebbe viverlo da protagonista”.

Quest’anno è anche stagione di Ryder Cup, l’obiettivo è quello di esserci nuovamente: “Per la Ryder c’è ancora parecchio tempo devo raccogliere risultati importanti per fare passi avanti nella classifica e giocarmi la qualificazione durante l’estate. In questo momento ci sono tantissimi giocatori europei in forma, non sarà per niente facile conquistare un posto in squadra. La Ryder è speciale e avendola già vissuta e vinta, è ovvio sognare di partecipare ancora”.













Foto: Pier Colombo