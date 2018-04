Golf, Augusta Master 2018, Patrick Reed: “Se non credi di poter vincere, probabilmente non dovresti nemmeno provarci”

Il primo Major stagionale entra nel vivo con uno scoppiettante secondo round. Sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club Patrick Reed si è preso la vetta dell’Augusta Masters al termine di un perfetto secondo giro. L’americano crede di potersi giocare ogni carta fino al termine dell’esperienza: “Tutti vogliono vincere questo torneo, ma se non credi di potercela fare è meglio non provarci neppure. Credo che se continuo a giocare il mio golf posso portare a casa il Major”, dichiara Reed. “Bisogna attaccare nei par-5 per cercare di recuperare ed ottenere un punteggio basso. Diversamente non puoi sperare di entrare nella lotta per il successo”, analizza il leader.

Ottima giornata anche per Marc Leishman. Lo statunitense si trova al secondo posto con lo score di -7 e nelle prossime ore tenterà di recuperare due lunghezze al battistrada Reed. “Sto giocando davvero bene e spero di continuare così per lottare fino al termine con Reed. Lo conosco molto bene, abbiamo giocato spesso insieme in quanto ci dividiamo l’allenatore. Da Patrick non mi aspetto cali, quindi dovrò essere io a salire con il mio golf”, commenta Laishman.

Buona prova anche per Henrik Stenson. Lo svedese occupa la terza piazza nonostante il forte vento: “Quando si gioca con raffiche di vento diventa tutto più difficile. Spero cali nelle prossime tornate ma cercherò comunque di adattarmi”, dichiara infine lo svedese.













Foto: Official Twitter PGA Tour