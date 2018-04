Equitazione, Salto Ostacoli: Italia, sei nella storia! Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi nella top ten del ranking, azzurri mai così in alto

Due italiani nella top ten. Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi scrivono un’altra straordinaria pagina di storia del Salto Ostacoli azzurro. Entrambi infatti figurano tra i primi dieci del ranking mondiale in base ai risultati ottenuti fino al 31 marzo, un risultato epocale per l’Italia, che mai prima d’ora aveva raggiunto un simile picco nella sua storia.

De Luca si è confermato al settimo posto della classifica con 2645 punti, restando stabilmente nelle prime posizioni dopo aver occupato a lungo il podio al termine dello scorso anno. Per Zorzi, invece, si tratta di una straordinaria ascesa, che lo ha condotto dal 13° al 10° posto con 2599 punti, un bottino straordinario che esprime al meglio le doti tecniche e morali di un atleta in grado di superare strepitosamente lo choc per la separazione da Cornetto K e di tornare a volare in sella a Contanga, con cui ha ottenuto la terza posizione a Mexico City, nella tappa inaugurale del Longines Global Champions Tour 2018.

Zorzi e De Luca proveranno a far bene anche a Miami Beach nel weekend in corso, ma non prenderanno parte alle finali della FEI World Cup 2017-2018, in programma tra l’11 e il 15 aprile a Parigi. De Luca, infatti, non è riuscito a qualificarsi nel girone Europa Occidentale, mentre Zorzi è stato costretto a dare forfait a causa della colica che ha oclpito il suo destriero Ego van Orti.

A guidare il ranking c’è sempre lo statunitense Kent Farrington, che con 3108 punti difende un margine molto risicato sull’olandese Harrie Smolders, attualmente a quota 3103 punti. Più distante lo svedese Peder Fredricson, campione europeo in carica, con 2796 punti, terzo davanti ai francesi Kevin Staut (2755 punti) e Simon Delestre (2730 punti).

LONGINES FEI RANKING SALTO OSTACOLI

1 Kent Farrington (USA) 3108 punti

2 Harrie Smolders (NED) 3103

3 Peder Fredricson (SWE) 2796

4 Kevin Staut (FRA) 2755

5 Simon Delestre (FRA) 2730

6 Henrik von Eckermann (SWE) 2690

7 Lorenzo De Luca (ITA) 2645

8 Mclain Ward (USA) 2640

9 Steve Guerdat (SWI) 2600

10 Alberto Zorzi (ITA) 2599













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Stefano Secchi/FISE