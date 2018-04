Giochi del Commonwealth 2018, tutti i risultati di lunedì 9 aprile. Padroni di casa dominanti nel nuoto

Proseguono i Giochi del Commonwealth 2018, lunedì 9 aprile tutte le gare a Gold Coast (Australi). Di seguito il riepilogo con tutte le medaglie assegnate.

Ginnastica artistica

Volteggio maschile: vince con il punteggio finale di 14.799 il padrone di casa Christopher Remkes. Battuti gli inglesi Courtney Tulloch e Dominick Cunningham.

Parallele maschile: altra vittoria per il cipriota Marios Georgiou con 14.533. La spunta a pari merito con l’inglese Nile Wilson, bronzo allo scozzese Frank Baines.

Sbarra maschile: Nile Wilson si riscatta e si prende l’oro in 14.533 davanti al canadese Cory Paterson ed al connazionale James Hall.

Trave femminile: incetta di medaglie per l’Inghilterra. Si impone Alice Kinsella in 13.700, battute l’australiana Georgie-Rose Brown e la connazionale Kelly Simm.

Corpo libero femminile: l’australiana Alexandra Eade la spunta al fotofinish in 13.333 davanti alla gallese Latalia Bevan e alla canadese Olsen.

Atletica leggera

Giavellotto F46 femminile: si impone il Galles con Hollie Arnold davanti alla neozelandese Holly Robinson e all’atleta di Vanuatu Friana Kweira.

100 metri T38 maschili: l’australiano Evan O’Hanlon batte la coppia sudafricana Buis-Du Toit.

Lancio del peso maschile: vince il neozelandese Tomas Walsh con 21.41 battendo il nigeriano Enekwechi (PB) ed il canadese Nedow.

10000 metri femminili: si impone l’ugandese Stella Cheesang davanti alla keniana Ndiwa e alla connazionale Chelengat.

100 metri femminili: l’atleta di Trinidad e Tobago Michelle Ahye trionfa in 11.14 davanti alla coppia jamaicana formata da Williams ed Evans.

100 metri maschili: doppietta sudafricana con Simbine che in 10.03 batte Bruintjies e l’ex campione del mondo jamaicano Blake.

Badminton

Nel doppio misto si impone la favoritissima India sulla Malesia per 3-1. Bronzo all’Inghilterra.



Bowls

Nelle coppie al maschile si impone il Galles per 12-10 sulla Scozia. Bronzo alle Isole Cook. Nel quattro al femminile l’Australia si prende l’oro davanti al Sudafrica. Bronzo a Malta.

Tiro a segno / Tiro a volo

Pistola 10 metri maschile: Jitu Rai (India) batte l’australiano Kerry Bell ed il connazionale Mitharval.

10 metri aria compressa femminile: l’atleta di Singapore Veloso si impone davanti a due indiane, Ghosh e Chandela.

Skeet maschile: il cipriota Georgios Achilleos batte il gallese Llewellin ed il nordirlandese Mcauley.

Squash

Assegnati i titoli di singolo maschile e femminile: in una doppia sfida tra Inghilterra e Nuova Zelanda il risultato è di 1-1. Tra le donne vince King, tra gli uomini Willstrop.

Nuoto

Incetta di titoli per l’Australia, presente nei Giochi di casa con un vero e proprio squadrone. Nei 200 dorso al maschile Mitchell Larkin timbra 1:56.10 battendo i connazionali Woodward e Beaver. Altra tripletta australiana, questa volta negli 800 stile libero femminili: oro a Titmus con 8:20.02 davanti ad Ashwood e Melverton. Nei 50 metri stile libero S7 al maschile vince Levy (Australia) davanti a Sadie e Toh. Nei 100 metri dorso femminili SB9 si impone la neozelandese Pascoe batte la coppia australiana Leonhardt e Scott. Grandissima sorpresa nei 50 metri rana al maschile: il sudafricano Cameron Van Der Burgh (26.58) batte il favoritissimo Adam Peaty e l’altro inglese Wilby. Nei 100 rana al femminile 1:06.41 per la sudafricana Schoenemaker, battendo Smith e Bohl. Gran tempo e record dei Giochi in 2:05.45 per la gallese Alys Thomas nei 200 farfalla: battute le australiane Taylor e Mceon. Attesissima la sfida in casa Campbell nei 100 stile libero al femminile: Bronte batte Cate in 52.27, nuovo record dei Giochi (non lontanissimo dal record del mondo); bronzo alla canadese Ruck. In chiusura di programma bellissimo sprint di Chad Le Clos in 50.65 nei 100 farfalla: nuovo record dei Giochi, battuti James Guy ed Irvine.

Tennistavolo

Nella prova a squadre al maschile l’India batte 3-0 la Nigeria. Bronzo all’Inghilterra.

Sollevamento pesi

105 kg maschili: si impone il samoano Mao davanti all’indiano Singh e all’inglese Boxall.

90 kg femminili: la fijana Cimakatana si impone davanti all’australiana Fassina e alla camerunese Noumbissi.

+90 kg femminili: la samoana Stowers batte Amoe-Tarrant e Campbell.

+105 kg maschili: il neozelandese Liti batte il samoano Lui ed il pakistano Butt.

Foto: FB FINA