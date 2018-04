Squash, Commonwealth Games 2018: titoli individuali a James Willstrop e Joelle King

I Giochi del Commonwealth di Goald Coast 2018, in Australia, hanno visto nella giornata di lunedì l’assegnazione dei titoli individuali di squash.

Ex numero uno del mondo, l’inglese James Willstrop ha conquistato la medaglia d’oro ai danni del neozelandese Paul Coll: la finale tra i primi due giocatori del seeding si è risolta con un netto 3-0 per il trentaquattrenne di Harrogate, che si è imposto in 47 minuti con i parziali di 11-9, 11-4, 11-6. Molto più combattuta, invece, la finale per la medaglia di bronzo, dove il malese Nafiizwan Adnan ha superato il gallese Joel Makin per 3-2 (11-7, 6-11, 9-11, 11-4, 11-5).

La Nuova Zelanda si è presa la sua rivincita sull’Inghilterra nel torneo femminile, che ha premiato la ventottenne Joelle King. La rappresentante kiwi ha sconfitto per 3-2 Sarah-Jane Perry (16-14, 11-8, 6-11, 11-13, 11-8), diventando così la prima neozelandese a vincere l’oro individuale, dopo aver già conquistato il titolo del doppio nel 2010. Vincitrice del titolo nel 2010 e nel 2014, la leggendaria malese Nicol David, trentaquattro anni, si è questa volta accontentata del bronzo, sconfiggendo la gallese Tesni Evans per 3-1 (11-7, 3-11, 12-10, 11-7).

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per la pagina Facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Immagine: PSA World Tour