Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2018: Lara Mori ed Elisa Meneghini guidano l’Italia, torna Carlotta Ferlito da individualista! La composizione delle squadre

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha ufficializzato la composizione delle squadre che disputeranno il Trofeo di Jesolo in programma il 14-15 aprile. Le azzurre sono pronte per la Classicissima della Polvere di Magnesio giunta all’undicesima edizione, le ragazze affronteranno USA, Cina, Russia, Canada, Gran Bretagna, Brasile, Romania, Germania, Gran Bretagna, Francia in un super weekend davvero imperdibile e dall’altissimo contenuto tecnico.

Otto atlete faranno parte delle squadre seniores, quattro formeranno il team juniores. Elisa Meneghini e Lara Mori guidano le grandi, Asia D’Amato ed Elisa Iorio insieme a Giorgia Villa sono i fari delle under 16. Spicca però anche la presenza di alcune individualiste e il grande ritorno di Carlotta Ferlito che si esibirà al PalaArrex dopo una lunga assenza, il miglior modo per ritornare su un palcoscenico internazionale a quasi due anni di distanza dalle Olimpiadi di Rio 2016.

SQUADRA SENIORES:

Lara Mori

Elisa Meneghini

Giada Grisetti

Martina Basile

Desiree Carofiglio

Sara Berardinelli

Caterina Cereghetti

Maria Vittoria Cocciolo

SQUADRA JUNIORES:

Asia D’Amato

Giorgia Villa

Elisa Iorio

Alessia Federici

INDIVIDUALISTE SENIORES:

Carlotta Ferlito

Sara Ricciardi

Francesca Noemi Linari

INDIVIDUALISTE JUNIORES:

Camilla Campagnaro

Alessia Canali

Giulia Cotroneo

Valentina Giommarini

Giulia Messali

Beatrice Pontoni

Elisa Bizzotto