Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo 2018: Italia strabiliante, primo posto a metà gara! Farfalle da urlo a Baku

Italia letteralmente magistrale a Baku (Azerbaijan) dove si sta svolgendo l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di ginnastica ritmica. Le Farfalle sono state superlative nell’esercizio con i cinque cerchi (prima parte del concorso generale), hanno eseguito un esercizio commovente e praticamente perfetto sulle note de Il Lago dei Cigni, ottenendo così un esorbitante 22.100 da parte della giuria. Le ragazze di Emanuela Maccarani si sono letteralmente scatenate e hanno surclassato l’intera concorrenza: soltanto la Bulgaria, che aveva dominato a Sòfia un mese fa, tiene il passo delle azzurre (21.400) mentre Giappone (17.600) e Israele (17.500) sono già distaccatissime.

Alessia Maurelli e compagne, considerando che la Bielorussia è soltanto settima con un deludente 16.700 e che la Russia è assente, possono anche conquistare la Coppa del Mondo all-around: basterà un terzo posto complessivo per festeggiare un traguardo eccezionale, domani l’esercizio misto (3 palle / 2 funi) definirà la classifica finale e la nostra Nazionale punta alla vittoria totale. Dopo la tripletta d’oro a Pesaro e le medaglie vinte a Sòfia, l’Italia si conferma ai massimi livelli.

Purtroppo giornata sottotono per Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese tra le individualiste: 16.550 al cerchio e 15.900 alla palla per Milena, 14.800 al cerchio e 15.250 alla palla per Alexandra. La classifica è in via di definizione con Baldassarri al limitare della top ten mentre Agiurgiuculese è attorno alla quindicesima posizione.













(foto Pier Colombo)