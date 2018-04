Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo 2018: Italia seconda con i cinque cerchi a Baku. Farfalle appagate dopo il trionfo di ieri

Dopo aver vinto la Coppa del Mondo nel concorso generale, oggi l’Italia tornava in pedana a Baku (Azerbaijan) per le Finali di specialità. Le Farfalle sono parse giustamente un po’ appagate dal grandioso risultato ottenuto ieri e oggi si sono accontentate, si fa per dire, della medaglia d’argento con i 5 cerchi. Le azzurre hanno comunque commesso alcune sbavature e hanno chiuso con 18.000 alle spalle dell’imprendibile Bulgaria (19.800) mentre il bronzo è finito al collo dell’Azerbaijan (17.600).

Nella finale con le tre palle e due funi, invece, Alessia Maurelli e compagne hanno purtroppo commesso imprecisioni e una perdita chiudendo in quarta posizione (17.050) alle spalle della solita Bulgaria (19.050), del Giappone (18.000) e dell’Ucraina (18.000). Milena Baldassarri ha invece chiuso la finale al nastro in sesta posizione.













(foto Pier Colombo)