Freccia Vallone 2018, Julian Alaphilippe il rivale più accreditato per battere Valverde. Ma non l’unico…

Domani Alejandro Valverde andrà a caccia della quinta vittoria consecutiva (la sesta in carriera) alla Freccia Vallone. Il corridore della Movistar sarà il grande favorito anche per questa edizione, visto che è già a quota nove successi stagionali e negli ultimi anni ha dimostrato di avere un colpo di pedale micidiale sulle durissime rampe del Muro di Huy. Sulla carta il domino dello spagnolo sembra quindi destinato a prolungarsi, ma i tanti avversari presenti sono pronti a ribaltare il pronostico.

Il rivale numero uno sarà Julian Alaphilippe. Il 25enne francese è arrivato secondo sia nel 2015 che nel 2016 e, dopo l’assenza dello scorso anno, è pronto ad alzare finalmente le braccia sul traguardo di Huy. Il corridore della Quick-Step Floors è maturato molto negli ultimi 12 mesi e la recente doppia vittoria al Giro dei Paesi Baschi conferma la sua crescita esponenziale. Il transalpino possiede sicuramente le qualità per piazzare lo scatto decisivo sullo strappo finale e l’ulteriore esperienza accumulata potrebbe risultare decisiva per riuscire a battere Valverde.

Un altro corridore che cercherà il grande colpo dopo tanti piazzamenti è l’irlandese Daniel Martin. Il neo capitano della UAE-Team Emirates ha un ottimo feeling con questa corsa, visto che è già salito sul podio in tre edizioni. Con i suoi 31 anni e vittorie del calibro di Lombardia e Liegi in bacheca, Martin possiede l’esperienza necessaria per fare la differenza in questa corsa. La stagione fino ad ora non è stata brillante, ma l’acuto potrebbe arrivare proprio domani.

La lista dei pretendenti alla vittoria non finisce però qui. Infatti il belga Dylan Teuns (BMC) è ulteriormente migliorato dopo il terzo posto dello scorso anno e può sferrare l’attacco nel finale. Alla partenza troveremo anche il polacco Michal Kwiatkowski, l’altro belga Tim Wellens, i nostri Vincenzo Nibali e Enrico Gasparotto, insomma i rivali per Valverde saranno davvero tanti e ci aspettiamo quindi grande battaglia sul Muro di Huy.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo