Freccia del Brabante 2018: Tim Wellens vince in solitaria, Sonny Colbrelli è secondo

Successo e dedica: Tim Wellens si è imposto alla Freccia del Brabante 2018, succedendo a Sonny Colbrelli nell’albo d’oro della corsa. Un successo di forza, maturato anche grazie al gioco di squadra. La dedica, da parte del belga, allo sfortunato Michael Goolaerts, morto domenica sera dopo che lo aveva colto un malore durante la Parigi-Roubaix. Si conferma tra i grandi Colbrelli, che ha chiuso al secondo posto.

La prima parte di corsa, come da tradizione, è stata caratterizzata da una fuga: Calvin Watson (Aqua Blue Sport), Tyler Williams (Israel Cycling Academy), Eduard Grosu (Nippo-Vini Fantini), Elmar Reinders (Roompot), Dries De Bondt (Veranda’s Willems), Antoine Warnier (Aqua Protect) e Andrea Peron (Novo Nordisk) hanno preso vantaggio dopo pochi chilometri e hanno costruito un margine che è arrivato a sfiorare gli 8 minuti rispetto al gruppo principale. Il gap, però, si è sbriciolato con il passare dei chilometri e il gruppo dei big si è avvicinato molto, tanto da favorire alcuni contrattacchi.

Ad avere successo Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) e Jack Haig (Mitchelton-Scott), che si sono resi protagonisti di un’azione molto interessante e piuttosto lunga. Il gruppo, però, è sempre rimasto in controllo, senza concedere troppo vantaggio fino ad avvicinarsi nel finale anche grazie ad un allungo di Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) che però ha solo spezzato momentaneamente il gruppo, senza consentirgli di fare la differenza. L’azione di Van der Sande e Haig si è interrotta ad una decina di chilometri dall’arrivo.

Da lì gli uomini più attesi della vigilia hanno prodotto diversi scatti in serie: quello buono è arrivato a 8 chilometri dal traguardo, con Tim Wellens. Il belga della Lotto Soudal ha staccato subito il resto della concorrenza e ha creato un vantaggio di una ventina di secondi, margine più che sufficiente da gestire sull’ultimo strappo per arrivare al traguardo in solitaria e conquistare la quarta vittoria stagionale. Secondo gradino del podio per Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida), che nella volata dei battuti ha preceduto Tiesj Benoot, a sua volta belga della Lotto Soudal. Quarto Pieter Serry (Quick-Step Floors). Tra i 10 anche Andrea Pasqualon (Wanty – Groupe Gobert), sesto.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: Valerio Origo