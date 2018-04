Amstel Gold Race 2018: Julian Alaphilippe pronto al decollo definitivo. Il francese può lasciare il segno

È annunciato da tutti come il più accreditato dei rivali per Alejandro Valverde alla Liegi-Bastogne-Liegi, come accaduto già due anni fa. Il periodo delle Classiche delle Ardenne per Julian Alaphilippe si apre però con l’Amstel Gold Race, dove il francese può già giocarsi le sue carte.

Al Giro dei Paesi Baschi, almeno per tre quarti di gara, il transalpino ha dato spettacolo con i suoi scatti su percorsi favorevoli con strappi sul finale. Il corridore della Quick-Step Floors ha provato a testarsi anche in uno sprint ristretto di gruppo: scenario possibile proprio per la classica olandese.

Proprio la squadra (che non sarà però dominante come visto fino a pochi giorni fa nelle Classiche del pavè) potrebbe dare una mano in più al talento francese, che ricordiamo protagonista anche al Mondiale di Bergen, nonostante un 2017 tutt’altro che positivo a causa di alcuni problemi fisici.

C’è la voglia e ci sono le possibilità per riscattare la passata stagione: Alaphilippe è pronto a spiccare il volo, ha le qualità giuste per diventare uno dei protagonisti delle Classiche del nuovo quadriennio.

