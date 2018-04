F1, Charlie Whiting: “I rapporti tra Ferrari e Haas? Tutto legale”. Risposta secca a McLaren e Force India

Qualche giorno fa McLaren e Force India avevano sollevato dei dubbi sulla correttezza della collaborazione tecnica tra Ferrari e Haas. I piani alti delle due scuderie avevano addirittura accusato il team americano di non prodursi una monoposto ma di acquistarla per buona parte da Maranello. McLaren e Force India sono state prontamente zittite da Charlie Whiting, direttore di corsa del Mondiale di Formula Uno, che ha dichiarato alla BBC: “Sappiamo esattamente cosa sta succedendo tra Haas e Ferrari, è tutto completamente legale. L’anno scorso abbiamo avuto una squadra che ha espresso alcune preoccupazioni, ma non abbiamo visto nulla che ci preoccupi in questo momento“.