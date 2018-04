F1, Sebastian Vettel FALCO DEL DESERTO! Vittoria indelebile, battuto Bottas in volata. Strategia magistrale della Ferrari

Semplicemente strepitoso Sebastian Vettel! Gestione degli pneumatici pazzesca e seconda vittoria stagionale. Il tedesco trionfa nell’appuntamento del Mondiale 2018 di F1 in Bahrein. Seconda e terza piazza per le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Ritiro purtroppo per Kimi Rakkonen e quarto posto eccellente per Pierre Gasly con la Toro Rosso. Il tedesco vola in vetta alla graduatoria iridata.

NOTTE FONDA RED BULL – Vettel passa indenne la prima curva, Bottas ha la meglio su un Raikkonen non brillantissimo dalla piazzola n.2 ed il finlandese della Rossa scala in terza piazza. Hamilton, intruppato nel gruppo, prova a tenersi lontano dai guai ma, dopo appena un giro, subisce l’attacco di un Verstappen super aggressivo. C’è il contatto tra la posteriore sinistra dell’olandese e l’anteriore destra di Lewis. Pneumatico danneggiato per Max. Neanche il tempo di assorbire il colpo che a Milton Keynes debbono constatare il ritiro per un problema tecnico dell’altra macchina di Ricciardo. Virtual Safety Car e tutto congelato.

SUPER HAMILTON – Si riparte e Lewis nel giro di pochissimo ne fa fuori tre: Alonso, Hulkenberg e Magnussen. C’è la quinta posizione alle spalle di Gasly per il 4 volte campione del mondo e, in breve tempo, annulla la penalità del sabato. Spinge forte la Mercedes e in tre giri fa propria anche la quarta piazza mentre Vettel gestisce un vantaggio di circa 3″ su Bottas che a sua volta ha lo stesso margine su Raikkonen.

STRATEGIA DIVERSA – Le due grandi rivali diversificano la strategia: la coppia del Cavallino rientra al 19°/20° giro montando le soft lasciando presupporre un altro stop mentre Bottas, 1 giro dopo, monta le medie per finire la gara. Hamilton nel frattempo permane in pista fino alla 27esima tornata, subendo anche lo smacco del sorpasso di Sebastian che, di forza, si riprende la vetta. Rientra anche il n.44 e la sua quarta posizione è comoda, con gomme medie a precedere Gasly, Hulkenberg, Alonso, Magnussen, Ocon ed Ericsson (considerando la top10).

INCIDENTE AL BOX – La battaglia si fa infuocata: Vettel, Bottas e Raikkonen spingono ma al 36° giro il finlandese della Ferrari è costretto al ritiro per un errore al pit-stop: una gomma a banda gialla montata in un treno di gomme supersoft costa lo stop e un infortunio al meccanico. In tutto questo Seb continua a spingere cercando di prolungare il più possibile la propria permanenza in pista.

CHE MAGIA! – Una gestione pazzesca quella del teutonico con le soft che gioca l’azzardo: non rientra mentre gli avversari sono con gomme più consistenti. La magia riesce! Strepitoso Sebastian, Bottas ed Hamilton messi dietro. Il resto della top10 composta da un eccezionale Gasly (Toro Rosso), Magnussen (Haas), Hulkenberg (Renault), Alonso (Mclaren), Vandoorne (McLaren), Ericsson (Sauber-Alfa Romeo) e Sainz (Renault).

