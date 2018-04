Golf, Augusta Masters 2018: la startlist e gli orari di oggi (sabato 7 aprile). Come vederlo in tv, il programma completo

L’Augusta Masters 2018 entra nel vivo. Passato il taglio, comincia la seconda fase, quella che porterà all’assegnazione del titolo. In vetta si è portato l’americano Patrick Reed che conduce con -9. Alle sue spalle c’è l’australiano Marc Leisham a due colpi di distanza, con lo stesso margine su Henrik Stenson. In agguato, poi, ci sono campioni del calibro di Rory McIlroy, Jordan Spieth, Dustin Johnson, Rickie Fowler, Justin Rose e Bubba Watson. Il terzo giro si preannuncia quindi entusiasmante. Ci sarà anche Francesco Molinari, che ha superato il taglio e si trova in 28esima posizione a +2.

La startlist e gli orari di oggi sabato 7 aprile, terzo giro dell’Augusta Masters 2018

16.00 Paul Casey

16.10 Matthew Fitzpatrick Kiradech Aphibarnrat

16.20 Tyrrell Hatton Phil Mickelson

16.30 Webb Simpson Xander Schauffele

16.40 Tiger Woods Ian Poulter

16.50 Adam Scott Bryson DeChambeau

17.00 Doug Ghim (A) Bernhard Langer

17.10 Martin Kaymer Si Woo Kim

17.20 Brian Harman Daniel Berger

17.30 Chez Reavie Kevin Kisner

17.40 Branden Grace Jason Day

17.50 Francesco Molinari Kyle Stanley

18.00 Ryan Moore Jhonattan Vegas

18.10 Satoshi Kodaira Fred Couples

18.30 Rafael Cabrera Bello Vijay Singh

18.40 Haotong Li Russell Henley

18.50 Tommy Fleetwood Adam Hadwin

19.00 Hideki Matsuyama Zach Johnson

19.10 Bernd Wiesberger Jimmy Walker

19.20 Matt Kuchar Jon Rahm

19.30 Charley Hoffman Cameron Smith

19.40 Justin Rose Bubba Watson

19.50 Rickie Fowler Louis Oosthuizen

20.00 Justin Thomas Tony Finau

20.10 Jordan Spieth Dustin Johnson

20.20 Henrik Stenson Rory McIlroy

20.30 Patrick Reed Marc Leishman

Orario d’inizio e come vederlo in tv

Il gioco inizierà alle ore 16.00 italiane ma la diretta televisiva su Sky Sport 2 HD inizierà alle ore 21 e durerà fino alla fine del giro, approssimativamente intorno all’1.00.













Foto: profilo Twitter PGA Tour