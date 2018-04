F1 in tv, GP Bahrein 2018: come vedere in diretta e in differita la gara. Gli orari e il palinsesto su Sky e TV8

Domenica 8 aprile si disputerà il GP del Bahrein 2018, seconda prova del Mondiale F1. La gara sul tracciato di Sakhir si preannuncia molto appassionante e avvincente, un evento davvero imperdibile e che regalerà grandi emozioni a tutti gli appassionati. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen vogliono fare sognare i tifosi delle Ferrari e cercheranno un risultato di lusso dopo l’eccellente risultato di Melbourne dove il tedesco riuscì a imporsi davanti a Lewis Hamilton e al compagno di squadra.

Il Campione del Mondo deve scontare cinque posizioni di penalità sulla griglia di partenza e sarà dunque chiamato a una rimonta nei confronti delle due Rosse, un tentativo di risalita che scalderà sicuramente il pubblico e che impreziosirà una gara sempre molto affascinante. Andranno tenuti in considerazione anche Valtteri Bottas e le due Red Bull guidate da Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Si correrà sotto i riflettori, nel cuore della serata, ma l’usura della pista e le temperature ricopriranno un ruolo importante.

Di seguito la data, il calendario completo e il programma dettagliato della gara del GP del Bahrain 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in differita gratis e in chiaro su TV8, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 APRILE:

17.10 GP Bahrain 2018 – Gara

GARA GP BAHRAIN 2018: COME VEDERLA IN TV? DIRETTA, DIFFERITA, REPLICA

La gara del GP del Bahrein 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1.

L’evento sarà però visibile anche in differita, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore

Sky Sport F1 trasmetterà le repliche della gara secondo il seguente palinsesto: 20.30, 00.30 e nel rullo notturno.

Prevista la diretta streaming su Sky Go e la DIRETTA LIVE scritta su OASport.













