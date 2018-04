F1, GP Cina 2018 in tv: come vederlo e a che ora comincia? Tutti gli orari del fine settimana. Il palinsesto di Sky e TV8

Nel weekend del 13-15 aprile si disputerà il GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale F1. Si torna subito in pista dopo l’appuntamento in Bahrain, i motori non conoscono sosta e i piloti sono pronti per darsi battaglia sul tracciato di Shanghai, uno dei preferiti da parte di Lewis Hamilton che va a caccia della vittoria dopo le difficoltà avute tra l’Australia e il Sakhir.

Il Campione del Mondo vuole riportare al successo la sua Mercedes ma Sebastian Vettel, reduce da una doppietta all’esordio, vuole confermarsi ai vertici con la Ferrari e cercherà un nuovo colpaccio. Attenzione anche alla voglia di riscatto di Kimi Raikkonen dopo l’incidente avuto in Bahrain e con Valtteri Bottas che cercherà di migliorare il secondo posto ottenuto nel weekend, da non sottovalutare le Red Bull. Complici le sei ore di fuso orario, il GP di Cina si disputerà nella prima mattinata italiana. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Cina, terza tappa del Mondiale di Formula Uno. Tutti gli orari sono italiani (a Shanghai sono sei ore avanti rispetto a noi).

VENERDI’ 13 APRILE:

04.00 Prove libere 1

08.00 Prove libere 2

SABATO 14 APRILE:

05.00 Prove libere 3

08.00 Qualifiche

DOMENICA 15 APRILE:

08.10 Gara

GP CINA 2018: COME SEGUIRLO IN DIRETTA TV, DIFFERITA E REPLICHE

Il GP di Cina sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

Previste le differite, gratis e in chiaro, su TV8: la gara alle ore 21.00 di domenica, le qualifiche alle ore 19.45 di sabato.

Verranno però trasmesse anche diverse repliche nel corso delle varie giornate, secondo il seguente palinsesto:

Venerdì: replica delle prove libere 1 alle ore 06.00; replica delle prove libere 2 alle ore 11.30, 14.00, 17.30, 21.00

Sabato: replica delle qualifiche alle ore 09.45, 14.00, 17.30, 19.15.

Domenica: replica della gara alle ore 11.00, 14.00, 18.00, 21.00, 23.30.













