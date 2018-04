Come sintonizzare Canale 20 sulle tv. Le istruzioni per vedere il sorteggio di Champions League della Roma, in diretta tv gratis e in chiaro

Canale 20 è la grande novità del panorama televisivo di questo inizio 2018. La nuova nata di casa Mediaset, che ha preso il posto delle frequenze della storica Rete Capri, è ormai diventata un punto di riferimento per tutti gli spettatori vista la programmazione di qualità che è stata proposta nelle ultime settimane. Canale 20, disponibile sul tasto 20 del digitale terrestre ma anche sul satellite, aveva debuttato alla grande martedì 3 aprile con la diretta di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018: oltre 6 milioni di telespettatori, serata vinta a mani basse e grandi soddisfazione da parte degli appassionati e del Biscione.

Canale 20 tornerà a essere grande protagonista venerdì 13 aprile (ore 13.00) quando si svolgerà il sorteggio delle semifinali della Champions League 2018: in diretta tv, gratis e in chiaro, verrà mandato in onda il momento in cui le quattro squadre rimaste in corsa conosceranno il prossimo avversario per le sfide di andata (24-25 aprile) e ritorno (1-2 maggio) che spalancano le porte sulla Finale di Kiev. La Roma sarà sicuramente della partita insieme al Liverpool, tutti i tifosi giallorossi e gli amanti del grande calcio saranno particolarmente interessati a questa estrazione che infatti potranno seguire in tempo reale, senza pagare alcun canone e abbonamento.

Ma dove è visibile Canale 20? Dove si può guardare? Avete dei problemi con il vostro televisore e non riuscite a captare correttamente il segnale? Vi basterà risintonizzare il televisore seguendo le seguenti istruzioni in modo da potervi gustare il sorteggio delle semifinali di Champions League su Canale 20.

COME SINTONIZZARE CANALE 20 SUL DIGITALE TERRESTRE:

Per guardare Canale 20 sui vostri televisori dovrete procedere con una semplice risintonizzazione automatica del decoder o della tv, un’operazione che richiederà pochi minuti e molto semplice. Farà tutto la televisione in automatico, una volta finita l’operazione vi basterà schiacciare il tasto 20 del telecomando e il gioco è fatto.

Se invece non trovate Canale 20 attraverso la risintonizzazione auotomatica allora dovrete procedere con la ricerca manuale: la frequenza da cercare è la 36 UHF (594 MHz) nelle impostazioni della sintonizzazione. Se siete residenti in Sardegna allora dovrete selezionare la frequenza 46 UHF (674 MHz).

COME SINTONIZZARE CANALE 20 SUL SATELLITE:

Canale 20 è disponibile anche sul satellite di Tivù Sat, sempre al numero 20 della numerazione. Per ricevere il segnale bisognerà naturalmente procedere con una sintonizzazione automatica ma dovete avere i seguenti requisiti:

– Una parabola satellitare orientata sul satellite Hot Bird Eutelsat a 13° Est (lo stesso che trasmette il pacchetto Sky)

– Un decoder satellitare compatibile con gli standard di decodifica Tivù Sat.

– La smart card Tivù Sat (gratuita)

Se non riuscite a trovare Canale 20 con una sintonizzazione automatica allora sintonizzatelo con la ricerca manuale, la frequenza è 11432 MHz in polarizzazione verticale, symbol rate 29900 e FEC 3/4 per il satellite HotBird 13° Est.

CANALE 20 SI PUO’ VEDERE IN STREAMING?

Canale 20 è visibile, sempre gratis e in chiaro, anche in streaming. Vi basterà collegarvi al sito internet di Mediaset, registrarvi gratuitamente alla piattaforma e gustarvi tranquillamente il sorteggio delle semifinali della Champions League.













(foto Gianfranco Carozza)