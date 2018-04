F1, GP Bahrein 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana a Sakhir. Qualifiche e gara a pomeriggio inoltrato

Dal 6 all’8 aprile a Sakhir (Bahrein) il Mondiale di Formula 2018 torna protagonista. Dopo il primo assaggio dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il Circus si presenta sotto i riflettori del circuito arabo in uno degli appuntamenti cult di tutta l’annata e le attese sullo show in pista sono diverse.

La Ferrari, trionfante sul tracciato cittadino australiano, vorrà confermarsi sulla più tradizionale pista nel deserto. Nonostante il successo di Sebastian Vettel ed il terzo posto di Kimi Raikkonen, a Maranello sono convinti che il lavoro da fare è ancora molto. Mercedes e Lewis Hamilton, infatti, sono stati più veloci nel corso del weekend oceanico e, non fosse stato per l’episodio della Virtual Safety Car, la vittoria sarebbe stata ad appannaggio del campione del mondo britannico. Per questo Lewis vorrà riscattarsi, al pari del suo compagno di squadra Valtteri Bottas (ottavo al traguardo), autore di un weekend incolore.

Sui 5412 metri di Sakhir ci attende un’altra dura battaglia, alle alte temperature nonostante si corra di notturna, a cui vuol partecipare la Red Bull. Daniel Ricciardo e Max Verstappen, per motivi diversi, hanno un po’ deluso le attese e in Bahrein vorranno mettere in mostra le grandi qualità aerodinamiche della RB14.Tra gli outsider, un occhio di riguardo lo meritano la McLaren, la Haas e la Renault, sulla carta, i team con le maggiori possibilità per ambire al ruolo di quarta forza e poi la Sauber-Alfa Romeo che, ci si augura, sappia essere più prestazionale.

Tanti i tempi dunque. Di seguito Il calendario del fine settimana a Sakhir con diretta esclusiva affidata a Sky Sport, repliche di qualifiche a gara su TV8 e copertura completa di OASport attraverso le proprie DIRETTE LIVE testuali.

La programmazione di OASport

Venerdì 6 aprile

ore 12.00-13.30, F1, Prove libere 1, DIRETTA LIVE

ore 16.00-17.30, F1, Prove libere 2, DIRETTA LIVE

Sabato 7 aprile

ore 13.00-14.00, F1, Prove libere 3, DIRETTA LIVE

ore 16.00, F1, Qualifiche, DIRETTA LIVE

Domenica 8 aprile

ore 16.10, F1, Gara (57 giri), DIRETTA LIVE

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Venerdì 6 aprile

ore 9.30-10.15, F2, Prove libere, diretta

ore 12.00-13.30, F1, Prove libere 1, diretta

ore 16.00-17.30, F1, Prove libere 2, diretta

ore 18.00-18.30, F2, Qualifiche, diretta

Sabato 7 aprile

ore 11.10-12.15, F2, Gara 1, diretta

ore 13.00-14.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 16.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 8 aprile

ore 12.15-13.05, F2, Gara 2, diretta

ore 16.10, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD (orari da verificare)

Sabato 7 aprile

ore 19.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 8 aprile

ore 21.00, F1, Gara, differita













