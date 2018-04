F1, GP Bahrein 2018: orario d’inizio e su che canale vederlo in tv. Il programma di Sky e TV8: diretta, differita e repliche

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA GARA

Il GP del Bahrein 2018, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno, è uno degli eventi sportivi più attesi di questa domenica 8 aprile. Si preannuncia grande spettacolo sul tracciato di Sakhir, sotto i riflettori del deserto assisteremo a una gara che si preannuncia davvero appassionante e imperdibile: saranno trecento chilometri tutti da vivere senza perdersi davvero nulla, non mancheranno le emozioni e lo spettacolo considerando le premesse della vigilia.

La Ferrari ha occupato tutta la prima fila al termine di un grandioso turno di qualifica e ora vuole fare la differenza anche in gara. Le Rosse proveranno a scappare subito al via, Sebastian Vettel insegue la seconda vittoria consecutiva dopo il colpaccio in Australia e sarà affiancato dal compagno Kimi Raikkonen che ha incominciato la stagione davvero alla grande. Valtteri Bottas e Dani Ricciardo proveranno a contrastarli allo spegnimento dei semafori ma l’attenzione sarà anche su Lewis Hamilton che è chiamato a una pazzesca rimonta dalla nona posizione: il Campione del Mondo, penalizzato a causa della sostituzione del cambio, deve subito recuperare e proverà a sfruttare una particolare strategia. Attenzione a Max Verstappen che scatterà dalle retrovie.

La gara del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e in differita tv su TV8, gratis e in chiaro. L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, assicurata la DIRETTA LIVE scritta su OASport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Bahrein 2018.

DOMENICA 8 APRILE:

17.10 GP Bahrain 2018 – Gara

GARA GP BAHRAIN 2018: COME VEDERLA IN TV? DIRETTA, DIFFERITA, REPLICA

La gara del GP del Bahrein 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1.

L’evento sarà però visibile anche in differita, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 21.00.

Sky Sport F1 trasmetterà le repliche della gara secondo il seguente palinsesto: 20.30, 00.30 e nel rullo notturno.

