Coppa Davis oggi, Italia-Francia: orario d’inizio ultimi singolari. Su che canale vederli in tv? Il programma completo

Oggi domenica 8 aprile si chiude il lungo weekend riservato ai quarti di finale della Coppa Davis 2018 di tennis. Italia e Francia sono pronte per affrontarsi nell’ultima giornata di un confronto durissimo che vale un posto in semifinale contro la vincente di Spagna-Germania. Attualmente i transalpini sono in vantaggio 2-1 dopo aver vinto il doppio di ieri, gli azzurri sono costretti a inseguire e sono obbligati a imporsi nei due singolari in programma oggi se vorranno proseguire la loro rincorsa verso l’Insalatiera.

Molto dipenderà da Fabio Fognini, il nostro uomo Davis. Il ligure, sulla terra rossa di Genova, va a caccia del successo contro Lucas Pouille: si preannuncia un match molto equilibrato, entrambi i giocatori hanno le carte in regola per vincere. Servirà il miglior Fabio per avere la meglio e per portare la contesa al quinto match: Andreas Seppi (o Paolo Lorenzi) contro Jeremy Chardy (o Adrian Mannarino). A quel punto potrà succedere davvero di tutto. L’Italia deve lottare con tutte le sue forze e deve crederci fino in fondo.

Di seguito il programma dettagliato e gli orari delle partite di domenica 8 aprile valide per Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. Entrambi i singolari saranno trasmessi in diretta tv su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre), in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 8 APRILE:

11.30 Fabio Fognini vs Lucas Pouille

A seguire Andreas Seppi vs Jeremy Chardy (o altri giocatori a scelta dei capitani)













(foto profilo Twitter Supertennis)