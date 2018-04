F1, GP Bahrein 2018: Max Verstappen aveva l’acceleratore bloccato durante le qualifiche. Questo il motivo del suo incidente

“Quando sono andato sull’acceleratore ho sentito una spinta improvvisa e ho perso il controllo della monoposto. Ho avuto una spinta inattesa di 150 cavalli“. Così Max Verstappen aveva commentato a caldo il suo incidente nel corso del Q1 delle qualifiche del GP del Bahrein. Sembrava una giustificazione per mascherare un suo errore, ma in realtà l’olandese aveva ragione. È quanto si apprende sul sito Motorsport, che rivela che la sua Red Bull aveva l’acceleratore bloccato.

La telemetria, infatti, non aveva mostrato differenze rispetto al giro precedente. Ma Verstappen, nel momento di affrontare il tratto tra curva 1 e 2 si è trovato con il gas già aperto e ha conseguentemente perso il controllo della sua monoposto. Il problema, per il quale la Red Bull ha aperto un’indagine interna, pare sia stato dovuto ad un errore in fase di montaggio della power unit, che sulla vettura dell’olandese era stata smontata nel corso delle prove libere.













