F1, GP Cina 2018: a Shanghai Lewis Hamilton punta su mescole più dure, Sebastian Vettel va sul morbido

Parte l’avvicinamento al Gran Premio di Cina di domenica per cui è tempo di analizzare la scelta delle gomme effettuate da team e piloti. Ci sono alcune disparità in vista della gara di Shanghai, andiamo a vedere per cosa hanno optato i protagonisti della Formula Uno. I due principali contendenti al titolo, per esempio, hanno preferito prendere due strade decisamente diverse. Lewis Hamilton avrà a disposizione 6 UltraSoft, 6 Soft ed appena una Media (gomma che sembra la meno probabile da utilizzare). Sebastian Vettel, invece, di UltraSoft ne porterà ben otto, con tre sole Soft e due Medie. Questi numeri confermano le caratteristiche delle rispettive vetture. La W09 eccelle con le mescole più dure, la SF71H con quelle più morbide. Se, da un lato, Kimi Raikkonen avrà la medesima dotazione del compagno di scuderia, Valtteri Bottas, invece, ha scelto una Media in più, a scapito di una Soft, rispetto a Hamilton.

In casa Red Bull, a loro volta, la scelta è differente, ma non per i piloti. Max Verstappen e Daniel Ricciardo avranno 7 UltraSoft, 4 Soft e 2 Medie. Per la Force India, dotazione maggiormente conservativa, con ben 3 Medie e 4 Soft per Esteban Ocon e Sergio Perez. Nei team minori ci sono ben sei piloti con 8 UltraSoft e saranno le Williams di Sergey Sirotkin e Lance Stroll (con il russo che avrà una sola Media), le due Haas con Kevin Magnussen e Romain Grosjean (con quest’ultimo con una sola Media) e le due McLaren (che avranno ben 4 Soft). In casa Renault le gomme saranno identiche per entrambi i piloti, 2 Medie, 4 Soft e 7 UltraSoft, mentre scelte differenti in Alfa Romeo-Sauber e Toro Rosso. Marcus Ericsson e Charles Leclerc avranno 7 UltraSoft, ma lo svedese avrà una Soft più del compagno, mentre Brendon Hartley, per la scuderia di Faenza, avrà 7 UltraSoft e 5 Soft, una in più di Pierre Gasly.

Il tracciato di Shanghai non è tra i più severi a livello di pneumatici nel panorama del calendario. Seguendo il suo layout, la gomma anteriore sinistra è quella maggiormente messa alla frusta, con diversi curvoni in appoggio, mentre i due lunghi rettilinei possono creare problemi di blistering. Ad ogni modo la Mercedes sarà la vettura da battere con Ferrari e Red Bull a rincorrere. Come sempre, però, le scelte delle gomme faranno la differenza per tutto il fine settimana.

We haven't even landed for the #BahrainGP and we're already unveiling the #ChineseGP #Fit4F1 sets. — Pirelli Motorsport (@pirellisport) April 3, 2018

