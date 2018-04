Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Edwina Tops-Alexander regina a miami Beach! Mohammed e Kenny sul podio. Non brilla Alberto Zorzi

Suona l’inno australiano a Miami Beach in occasione della seconda tappa del Longines Global Champions Tour 2018. A trionfare è Edwina Tops-Alexander, che realizza due splendidi percorsi netti in sella a California e si impone col tempo fantastico di 32”07, staccando di oltre 3 secondi il qatariota Bassem Mohammed, l’unico in grado di emulare l’amazzone aussie e di realizzare due prove senza errori, fermando il cronometro su 35”47 con Gunder.

Sul podio è salito anche l’irlandese Darragh Kenny, terzo con 4 penalità nel barrage in sella a Cassini Z, col tempo eccellente di 30”87, che gli ha consentito di tenersi dietro per soli 11 centesimi il belga Pieter Devos, quarto con Claire Z.

Quinto posto, invece, per lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar, che ha accumulato a sua volta 4 penalità nel barrage in sella a Fidux, mentre un altro belga, Gregory Wathelet, è il migliore tra gli esclusi dalla seconda manche, con 4 penalità nel percorso base in sella a Coree e il sesto posto finale. Discreta anche la prova del britannico Scott Brash, leader della generale, decimo in sella a Ursula XII.

Non arrivano soddisfazioni, infine, per i colori azzurri a Miami Beach. Alberto Zorzi, dopo l’ingresso nella top ten del ranking mondiale, disputa una prova non all’altezza delle sue qualità, incassando l’eliminazione nel percorso base in sella a Contanga 3 e facendo svanire l’opportunità di accorciare in vetta alla classifica del LGCT 2018.

Proprio Zorzi aveva destato un’ottima impressione nella prova contro il tempo di venerdì, chiudendo al secondo posto con un percorso netto in 33”25 in sella a Fair Light van T Heike, alle spalle soltanto dell’olandese Maikel van der Vleuten, primo con Arera C in 33”09, e davanti al britannico Ben Maher, salito sul terzo gradino del podio con un percorso netto in 33”70 in sella a Don Vito. Al quinto posto si era piazzato Piergiorgio Bucci (35”71) in sella ad Alicante, mentre Lorenzo De Luca è stato il migliore tra i cavalieri con 4 penalità, chiudendo settimo in sella a Limestone Grey.

Né Bucci né De Luca, tuttavia, sono riusciti a qualificarsi per il Longines Grand Prix di Miami Beach, valido per la classifica del LGCT 2018, in cui svetta ancora Scott Brash con 67 punti davanti a Pieter Devos (60 punti) e Edwina Tops-Alexander (54 punti), mentre Zorzi deve momentaneamente accontentarsi del dodicesimo posto a quota 35 punti.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Proli/FISE