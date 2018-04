DIRETTA F1, prove libere LIVE GP Azerbaijan 2018: il programma e gli orari. Come seguirle in tv e in tempo reale

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 1

Si comincia. Quarto appuntamento del Mondiale di F1 2018 ed il Circus si trasferisce a Baku, per la seconda edizione del GP di Azerbaijan (sarebbe la terza ma nel 2016 la denominazione era GP d’Europa). Dopo i round in Australia, Bahrein e Cina, i bolidi sono pronti ad esibirsi sul primo circuito cittadino in calendario (Montecarlo e Montreal gli altri). Sebastian Vettel si presenta ai nastri di partenza in vetta al Mondiale, davanti a Lewis Hamilton, e certamente non si augura di replicare quanto avvenuto l’anno scorso nell’ormai arcinota “diatriba” con Lewis in regime di Safety Car, quando Seb diede una “ruotata” al rivale, reo a suo dire di procedere a velocità eccessivamente lenta. Quest’oggi nelle prime prove libere inizieremo a comprendere i veri valori in campo.

Ferrari e Mercedes, dunque, dovrebbero nuovamente farla da padrone e, quindi, non è affatto da escludersi un nuovo duello tra il campione del mondo in carica ed il teutonico. Entrambi sbarcano in Azerbaijan con la chiara intenzione di rifarsi dopo la sfortunata gara cinese. Da un lato c’è Sebastian che è passato dal vincere la terza gara di fila all’essere superato ai box da Valtteri Bottas, fino ad essere speronato da Max Verstappen. La voglia di riscatto sarà enorme e, conoscendo il tedesco, punterà immediatamente al successo tra le strade delle città vecchia di Baku. Dall’altra c’è Lewis, reduce da un weekend davvero opaco a Shanghai, laddove aveva quasi sempre vinto. Bastonato in qualifica ed in gara dal compagno finlandese, il pilota di Stevenage sa che non potrà nuovamente fallire. Stella a tre punte che non vince per tre gare consecutive ad inizio Mondiale fa già notizia, figuriamoci quattro..

GP AZERBAIJAN 2018: PROGRAMMA ED ORARI DELLE PROVE LIBERE

VENERDI’ 27 APRILE (orari italiani):

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE IN TV ED IN TEMPO REALE

Il GP di Azerbaijan 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1: prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse integralmente. Garantita anche la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta integrale su OASport per seguire in tempo reale, minuto per minuto, tutto quello che succederà a Baku dalle libere alla corsa domenicale.

Sono previste anche delle repliche su Sky Sport F1, secondo il seguente palinsesto:

VENERDI’ 27 APRILE:

Repliche prove libere 2: ore 19.00; ore 21.45.













