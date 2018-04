Curling maschile, Mondiali 2018: per Giappone e Norvegia vittorie all’ultimo respiro su Olanda ed USA

Due sole gare nella sesta sessione dei Mondiali maschili di curling, in corso a Las Vegas: entrambe le sfide si sono risolte soltanto nel finale, dopo dei testa a testa davvero emozionanti. Vittorie per il Giappone sulll’Olanda all’extra end e per la Norvegia sugli Usa al decimo. I norvegesi si issano così in vetta alla graduatoria, imbattuti dopo 4 sfide, mentre il Giappone affianca Olanda ed USA, con una vittoria in quattro gare, al nono posto in classifica. L‘Italia resta così settima con una vittoria e due sconfitte in tre gare: soltanto le prime sei passeranno alla fase ad eliminazione diretta.

Nella prima partita il Giappone si è portato avanti per 3-0 dopo due end, ma l’Olanda si è riportata sul 2-3. Dopo due end nulli i nipponici si sono portati sul 5-2, ma gli olandesi hanno iniziato la rimonta, portandosi avanti sul 6-5 al termine del nono end. Il Giappone ha poi trovato il pari, allungando la sfida all’extra end, dove, nonostante l’ultima stone a disposizione, l’Olanda ha dovuto alzare bandiera bianca, cedendo 7-6.

Nell’altro incontro ci cono stati continui capovolgimenti di fronte: la Norvegia si è subito portata avanti 2-0, poi gli USA hanno vinto tre end consecutivi, salendo 3-2, prima di subire l’aggancio a metà gara. Nel settimo end gli europei rimettono la testa avanti, poi gli USA salgono 5-4. Nel nono end nuovo aggancio norvegese sul 5-5, poi nel decimo l’ultima stone statunitense non ha buon esito ed i norvegesi si impongono 7-5.

I RISULTATI DELLA SESTA SESSIONE

Giappone-Olanda 7-6 (all’extra end)

Norvegia-USA 7-5

LA CLASSIFICA GENERALE

Pos. Nazione G V P 1 Norvegia 4 4 0 1 Svezia 4 4 0 3 Corea 3 3 0 4 Canada 3 2 1 4 Cina 3 2 1 4 Scozia 3 2 1 7 Italia 3 1 2 7 Russia 3 1 2 9 Giappone 4 1 3 9 Olanda 4 1 3 9 USA 4 1 3 12 Germania 3 0 3 12 Svizzera 3 0 3













Foto: WCF / Richard Gray

roberto.santangelo@oasport.it