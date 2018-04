Curling, Mondiali 2018: Svezia-Canada, che Finale a Las Vegas. Corea del Sud e Scozia si arrendono

Canada e Svezia si sfideranno nella Finale del Mondiale 2018 di curling maschile. A Las Vegas (USA) andrà in scena lo stesso atto conclusivo della passata stagione vinto dalla compagine della Foglia d’Acero che andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo (addirittura il 37esimo della storia) mentre gli scandinavi puntano all’ottavo titolo (l’ultimo nel 2015).

I nordamericani hanno sconfitto la Scozia per 9-5 al termine del nono end: Gushue e compagni hanno messo la freccia dopo il sesto end, infilando un superlativo 3-0 nella settima frazione e rubando la mano agli avversari nei due giochi successivi (doppio 1-0). I vicecampioni olimpici, invece, hanno sconfitto la Corea del Sud per 9-8 all’extra-end: Niklas Edin e compagni hanno dovuto sudare contro gli asiatici in una partita davvero equilibrata e risolta al supplementare dopo che i coreani avevano segnato un punto nel decimo end.

RISULTATI SEMIFINALI:

Svezia vs Corea del Sud 9-8

Canada vs Scozia 9-5

PROGRAMMA FINALI (domenica 8 e lunedì 9 aprile, orari italiani):

21.00 Finale per il terzo posto – Corea del Sud vs Scozia

02.00 Finale Mondiali 2018 – Svezia vs Canada













(foto WCF)