Curling, Mondiali 2018: l’Italia chiude con una vittoria contro l’Olanda l’avventura a Las Vegas. Stati Uniti ai play-off

Si conclude con una vittoria l’avventura dell’Italia ai Mondiali di curling maschile 2018 a Las Vegas (Stati Uniti). Nell’ultimo incontro del girone gli azzurri guidati dal direttore tecnico Marco Mariani e da coach Soren Gran, schierati sul ghiaccio con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Fabio Ribotta ed Andrea Pilzer superano l’Olanda (6-5) dello skip Jaap Van Dorp e concludono la loro rassegna iridata all’ottavo posto (5 vittorie e 7 sconfitte), ottenendo il miglior risultato nella storia tricolore della specialità in questa manifestazione. Certo, raggiungere i play-off sarebbe stato l’obiettivo per eccellenza ma gli azzurri possono ritenersi soddisfatti.

Venendo alla cronaca, la partita ha un andamento, quasi di studio, nelle prime battute. I primi due end, infatti, sono nulli e spetta nel terzo parziale all’Olanda sbloccare lo score passando a condurre le danze 1-0. La squadra nostrana risponde immediatamente nell’end successivo pareggiando il conto sull’1-1 e volendo restare attaccata agli olandesi. Tuttavia, nella quinta mano, gli orange si rendono protagonisti di ottime giocate che mettono in difficoltà la compagine italica: un 3-0 di parziale che vale il 4-1. Non si perdono d’animo, però, Retornaz e compagni e con grande determinazione, end dopo end, recuperano terreno, riuscendo a bloccare le iniziative degli avversari con un’ottima strategia e nel contempo facendo punti. Dal sesto all’ottavo end l’Italia ribalta completamente il punteggio infliggendo una serie pesante di 4-0 ai tulipani che però, nel nono, pareggiano il conto sul 5-5. Come ormai è regola coi ragazzi del Bel Paese, ci si gioca tutto nella decima mano e stavolta sono i nostri portacolori a poter sorridere grazie ad un’ottima bocciata di Mosaner che vale il 6-5 finale.

Per quanto riguarda gli altri incontri di quest’ultima sessione, con la Svezia e la Scozia già certe di essere in semifinale, le altre qualificate per i play-off sono il Canada, la Corea del Sud, la Norvegia e gli Stati Uniti che, grazie al successo contro la Svizzera (5-3), si sono guadagnati l’ultimo posto utile per la seconda fase proprio ai danni degli elvetici. Con questi risultati il Canada incrocerà gli States mentre la Corea del Sud se la vedrà con la Norvegia. Le vincitrici di queste sfide raggiungeranno le citate Scozia e Svezia in semifinale.

RISULTATI SESSIONE 19

Giappone-Svezia 3-7

Cina-Scozia 4-9

Corea del Sud-Norvegia 9-5

Russia-Olanda 6-8

RISULTATI SESSIONE 20

Italia-Olanda 6-5

Russia-Corea del Sud 4-9

Svizzera-Stati Uniti 3-5

Germania-Canada 1-8

CLASSIFICA FINALE ROUND ROBIN

PARTITE GIOCATE VITTORIE SCONFITTE 1 Sweden 12 11 1 Q 2 Scotland 12 11 1 Q 3 Canada 12 9 3 Q 4 Korea 12 7 5 Q 5 Norway 12 7 5 Q 6 United States 12 6 6 Q 7 Switzerland 12 6 6 8 Italy 12 5 7 9 Russia 12 5 7 10 Netherlands 12 4 8 11 Japan 12 3 9 12 China 12 3 9 13 Germany 12 1 11













Foto: WCF / Richard Gray