Curling, Mondiali 2018: Canada-Svezia 3-7. Finalissima senza storia a Las Vegas. Bronzo alla Scozia

Una finalissima senza storia: ci si attendeva qualcosa di più, a livello di spettacolo dall’atto conclusivo dei Mondiali di curling svolto nella notte italiana a Las Vegas, negli USA. La Svezia ha battuto per 7-3, in una gara chiusa all’ottavo end, il Canada, nel remake della finalissima della scorsa rassegna. Bronzo alla Scozia che ha superato, altrettanto nettamente, per 11-4 (all’8° end) la Corea del Sud.

Niente terzo titolo consecutivo, dunque, per i nordamericani, mentre gli scandinavi centrano l’ottavo titolo della loro storia, tornando a trionfare a tre anni di distanza dall’ultimo titolo. Senza storia la sfida: dopo i primi due end nulli, la Svezia marca cinque punti nei successivi tre, portandosi sul 5-0 a metà sfida. Nel sesto end il Canada trova il primo punto, ma immediatamente la Svezia allunga nuovamente, portandosi 7-1 al termine del settimo parziale. I due punti marcati dal Canada nell’ottava ripresa non sono sufficienti a riaprire la contesa, e così gli svedesi possono festeggiare col 7-3 finale.

Ancor meno lotta nella finale per il bronzo: la Corea del Sud, dopo essere stata in vantaggio per 2-1 al termine del secondo end, assiste inerme alla galoppata della Scozia, che inanella nove punti tra terzo e quinto end, portandosi sul 10-2 a metà gara. La Corea non riesce a marcare più di un punto a ripresa quando ha l’ultima stone e così, all’ottavo end e sul punteggio di 11-4 per gli avversari, è costretta a concedere la vittoria.













Foto: WCF / Richard Gray