Curling, Latvian Curling Cup 2018: Veronica Zappone e Simone Gonin secondi nel doppio misto

Ancora buone notizie per il curling italiano. Dopo il bronzo negli Europei della squadra femminile e la partecipazione storica della Nazionale italiana maschile ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, attualmente impegnata nei Mondiali a Las Vegas (Stati Uniti), il Bel Paese ha ottenuto un altro risultato degno di nota.

Nella Latvian Curling Cup, torneo del World Curling Tour, il più importante circuito sulla scena internazionale, la coppia azzurra formata da Veronica Zappone e Simone Gonin ha ottenuto un prestigioso secondo posto. Concluso il girone iniziale con cinque vittorie in altrettanti incontri, il duo nostrano ha superato brillantemente per 11-4 in semifinale i forti ungheresi Szekeres-Nagi per poi essere sconfitto 8-4 nell’atto conclusivo dai russi Moskaleva-Eremin.

Uno score che, quindi, conferma la bontà del lavoro svolto dal direttore tecnico Marco Mariani e della Federazione, decisi a puntare molto sulla specialità del doppio misto. Un risultato, dunque, confortante in vista della rassegna iridata di Oestersund, in Svezia, in programma dal 21 al 28 aprile.













Foto: WCF / Richard Gray