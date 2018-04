Coppa Davis 2018, Italia-Francia 1-3. Le pagelle dell’ultima sfida: Fognini discontinuo, Pouille chirurgico

Italia-Francia 1-3: a Genova sono i transalpini di Yannick Noah a far festa, strappando il pass per le semifinali di Coppa Davis, che a settembre verranno giocate in casa dai nostri “cugini”, contro Spagna o Germania, al momento al quinto e decisivo match. Eroe di giornata è Lucas Pouille, capace di rimontare e battere Fabio Fognini, troppo a lungo controfigura di se stesso. Andiamo a scoprire le pagelle dell’ultima sfida.

Lucas Pouille, 7,5: cinico, chirurgico sulle occasioni concesse dall’azzurro (alla fine saranno 7 su 13 le palle break convertite). Inoltre si aggrappa al servizio nei momenti di difficoltà tirando fuori ace di vitale importanza nei momenti più complicati (vedi i due con i quali annulla i primi set point nel terzo parziale). Capisce perfettamente il momento di difficoltà dell’azzurro, limitandosi, in alcuni frangenti, anche a scambiare semplicemente nell’attesa dell’errore avversario, che spesso arriva.

Fabio Fognini, 4,5: sprazzi di talento in mezzo ad uno psicodramma successivo al terzo set point non sfruttato nella terza frazione. Soltanto 6 break point convertiti dei 18 concessi dal francese, questo il limite odierno del ligure, che esce con la testa dall’incontro dopo aver fatto scivolare via l’opportunità di portarsi avanti 2-1 nel conto dei set. Basti pensare che nel tie break giocato, dei sette punti transalpini, cinque sono arrivati su gratuiti dell’azzurro. Stavolta il tennista di Arma di Taggia non riesce ad ergersi a salvatore della Patria.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Lucas Pouille

roberto.santangelo@oasport.it