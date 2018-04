Coppa Davis 2018, i verdetti delle altre sfide: rimonta Spagna, Croazia sul velluto. USA implacabili

Non solo Francia-Italia: oggi si sono decise anche le altre semifinaliste di Coppa Davis. La Spagna ha completato un’epica rimonta ai danni della Germania, mentre la Croazia ha chiuso agevolmente nei confronti del Kazakistan. Gli USA, a qualificazione acquisita hanno arrotondato il punteggio nei confronti del Belgio.

Detto del successo francese a Genova per 1-3, ora i transalpini sanno chi dovranno ospitare a settembre in semifinale: si tratta della Spagna, che ha vinto i due singolari odierni ribaltando il punteggio e superando così la Germania per 3-2. Ad aprire la fantastica giornata iberica ci ha pensato un Rafael Nadal supremo, che ha superato in tre rapidi set Alexander Zverev, con il punteggio di 6-1 6-4 6-4. Decisamente più emozionante il match decisivo: David Ferrer ha vinto una sfida fantastica contro Philipp Kohlschreiber in cinque set con lo score di 7-6 (1) 3-6 7-6 (4) 4-6 7-5 in quasi cinque ore di gioco.

Dall’altra parte del tabellone, Marin Cilic non ha avuto alcun problema a superare Mikhail Kukushkin con un triplice 6-1 in appena due ore di partita regalando così il punto del definitivo 3-1 alla Croazia sul Kazakistan. I balcanici ospiteranno a settembre, in semifinale, gli USA che, dopo aver chiuso il discorso qualificazione già dopo il doppio, hanno battuto 4-0 il Belgio. A punteggio acquisito, Ryan Harrison infatti, ha superato per 6-3 6-4 Ruben Bemelmans. Anche in queste due sfide, così come a Genova, il quinto, ininfluente, incontro non si è disputato.













