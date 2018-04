Coppa Davis 2018: i risultati delle altre sfide. Germania avanti in Spagna, la Croazia doma il Kazakistan

Non solo Italia-Francia: nei quarti di finale di Coppa Davis sono andati in scena altri due doppi, validi per altrettante sfide che dopo i singolari di ieri erano ferme sull’1-1. La Germania, al termine di una maratona durata quasi 5 ore, è in vantaggio in Spagna, mentre la Croazia, in rimonta, si porta avanti contro il Kazakistan. Nella notte italiana gli USA avranno la possibilità di chiudere i conti contro il Belgio dopo il netto 2-0 della prima giornata.

In Spagna, nella splendida cornice della Plaza de Toros di Valencia, la Germania di Tim Puetz e Jan-Lennard Struff passa al quinto set contro Marc e Feliciano Lopez al termine di una pazza partita: i tedeschi sono andati avanti di due set, poi gli iberici sono riusciti a rientrare, vincendo il quarto set al tie break. Lo strappo decisivo nel quinto set è stato operato dai teutonici nell’undicesimo gioco, chiudendo poi nel game seguente. Domani Nadal proverà ad impattare con Zverev, poi tutto potrebbe essere nelle mani di Ferrer e Kohlschreiber.

In Croazia, dopo il sorprendente 1-1 di ieri, oggi il Kazakistan di Timur Khabibulin ed Aleksandr Nedovyesov ha messo ancora paura ad Ivan Dodig e Nikola Mektic, vincendo al tie break il primo parziale. La coppia croata poi ha lentamente preso il sopravvento, vincendo i successivi tre set con i parziali di 6-4 6-4 6-2, portandosi in vantaggio per 2-1. Domani Marin Cilic avrà l’opportunità di chiudere i giochi nella sfida contro Mikhail Kukushkin, altrimenti la sfida decisiva sarà nelle mani di Borna Coric e Dmitry Popko.













Foto: Profilo Twitter Davis Cup

