Coppa Davis 2018: Italia-Francia 1-2. Corrado Barazzutti: “Seppi e Fognini hanno giocato male, giornata storta”

L’Italia è uscita sconfitta dal doppio valido per i quarti di finale di Coppa Davis contro la Francia, che ora è avanti 2-1 nel punteggio, mentre gli azzurri domani saranno chiamati alla rimonta con Fognini che affronterà Pouille e Seppi che se la vedrà con Chardy. Al termine del confronto odierno ha parlato a Supertennis.

Il capitano della squadra italiana ha dichiarato: “Non è stata una delle prestazioni migliori di Bolelli e Fognini, che hanno giocato male, peraltro contro una delle coppie più forti del mondo. Certo, si sperava in un altro risultato, dispiace perdere con un risultato così, ma non era scritto da nessuna parte che questo punto dovevamo portarlo a casa“.

La prestazione di oggi chiama gli azzurri al miracolo sportivo, ma Barazzutti è fiducioso: “Di sicuro i nostri ragazzi sono incappati in una giornata storta, peccato, non sono entrati mai davvero in partita, non trovando continuità di rendimento insieme nel corso dell’incontro. Fabio e Simone oggi non sono riusciti ad esprimersi ai loro soliti livelli, ed il punteggio è molto severo. Restano due singolari da giocare, alla Francia per vincere serve ancora un punto: siamo pronti e vediamo quel che succederà domenica“.













Foto: Pagina Facebook Supertennis

roberto.santangelo@oasport.it