Coppa Davis 2018, i precedenti tra Italia e Francia. Avversarie una sola volta negli ultimi 41 anni. Perfetta parità

Italia-Francia non è mai una sfida come tutte le altre. Una rivalità storica ed il prossimo capitolo verrà scritto questo fine settimana a Genova, dove è in programma il match valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Le due nazionali non si affrontano in questa competizione addirittura dal 1996 e quella è anche l’ultima sfida negli ultimi quarantuno anni.

I precedenti tra Italia e Francia sono in perfetta parità, con cinque vittorie per parte. Purtroppo per i colori azzurri quell’ultima sfida giocata a Nantes non porta a ricordi felici. Era la squadra capitanata da Adriano Panatta, con singolaristi Andrea Gaudenzi e Renzo Furlan ed in doppio c’era sempre Gaudenzi con Diego Nargiso. Nel 1996 quello scontro valeva la qualificazione alla finale e dopo la prima giornata l’Italia si era trovata avanti per 2-0. Tra sabato e domenica, però, arrivò la clamorosa rimonta transalpina (Cedric Pioline, Arnaud Boetsch, Guy Forget e Guillaume Raoux) e furono i padroni di casa ad accedere all’ultimo atto di una Davis poi vinta.

L’ultimo successo italiano risale al 1977, che è anche la penultima sfida giocata tra Italia e Francia. Un perentorio 4-1 al Foro Italico ed era la fantastica squadra capitana da Nicola Pietrangeli e con Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Antonio Zugarelli. Un quartetto che l’anno prima riuscì a conquistare la Coppa Davis nella finale in Cile.

La Francia ha vinto solo una volta in terra italiana e bisogna addirittura tornare indietro al 1927 nei quarti di finale per la Zona Europa. Si giocava a Roma e i transalpini vinsero per 3-2.

Venerdì a Genova toccherà a Fabio Fognini, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi e Simone Bolelli provare a costruire una fantastica impresa contro i campioni in carica, perché Italia-Francia non è mai una sfida come tutte le altre.













Foto: profilo twitter Davis Cup