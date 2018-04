Coppa Davis 2018, GARANZIA Fabio Fognini! Il ligure supera Chardy e regala l’1-1 all’Italia contro la Francia nella prima giornata

Fabio Fognini regala l’1-1 all’Italia dopo il secondo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis in corso a Genova contro la Francia: il ligure regola in quattro set Jeremy Chardy e riequilibra la contesa. L’azzurro si impone in rimonta in tre ore e mezza con lo score di 6-7 (6) 6-2 6-2 6-3.

Inizio di partita che vede subito Fognini avere due palle break a sua disposizione, ma Chardy si aggrappa alla prima di servizio e riesce ad annullarle. A sua volta è il francese ad avere l’occasione per due volte di strappare la battuta al ligure, ma questa volta è l’azzurro a salvarsi. Fabio ha ancora un’altra palla break, ma non la sfrutta. Il break comunque è nell’aria e arriva nel sesto game, con Fognini che commette qualche errore di troppo e Chardy scappa sul 4-2. Il transalpino si porta anche sul 5-2, ma il numero uno d’Italia rimonta e toglie a zero la battuta al transalpino nel nono gioco. Parità raggiunta e si va di conseguenza al tiebreak: ci sono tanti errori da una parte e dall’altra, ma gli ultimi due sono di Fognini e Chardy vince per 8-6, conquistando il primo set.

Fabio parte malissimo nel secondo parziale, sbagliando tanto e concedendo il break all’avversario. E’ un momento complicato per l’azzurro, che ha comunque la forza di reagire prontamente ed ottiene il controbreak nel quarto gioco. Da quel momento la partita cambia ed il set diventa un monologo del ligure. Fognini controlla e domina lo scambio e dal 2-2 vince i successivi quattro game e conquista il set per 6-2.

Tra i due giocatori non corre buon sangue e gli animi si surriscaldano al cambio di campo dopo il primo game del terzo set, quando si accende un battibecco e devono intervenire anche i capitani per sedare la questione. Fognini aveva annullato tre palle break e non riesce a sfruttarne altrettante nel gioco successivo. Chardy si salva ed è lui a strappare il servizio, portandosi sul 2-1. Come successo nel set precedente, però, Fabio reagisce prontamente e strappa per due volte il servizio al transalpino e scappa sul 5-2. Fognini è in pieno controllo e al terzo set point chiude ancora per 6-2, portandosi avanti nella partita.

Nella quarta frazione l’azzurro deve annullare due break point in avvio, poi riesce a trovare subito l’allungo, portandosi sul 2-0. Il braccio del ligure non trema, e, allo scoccare delle tre ore, l’Italia si porta sul 3-0 non pesante. L’Italia ha tre occasioni per volare sul 4-0 ma Chardy si salva, poi è bravo a trovare il controbreak nel quinto game, riportandosi rapidamente sul 3-3. Fognini non si disunisce e sale 4-3, poi nell’ottavo game accade l’incredibile: Chardy batte e va 40-0, poi Fognini, con la complicità dell’avversario, trova cinque punti consecutivi e va a servire per il match. Il ligure è implacabile, e regala all’Italia il punto del pari dopo 3 ore e mezza di pura battaglia.













Foto: profilo Twitter Fabio Fognini