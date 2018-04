Champions League, sorteggio semifinali: quando e come vederlo in tv? Data, orario e programma

La Champions League entra nella fase caldissima. Sono rimaste in quattro a giocarsi la Coppa dalle grandi orecchie e tra queste anche la Roma, che ha compiuto un’autentica impresa eliminando il Barcellona. Dopo aver superato una squadra di così alto livello i giallorossi hanno tutto il diritto di sognare in grande ma chiaramente non sarà affatto facile. Nell’urna di Nyon, infatti, ci sono altre tre corazzate.

Anche questo sorteggio sarà aperto, ovvero senza vincoli di teste di serie o nazionalità, e chi verrà pescato per primo giocherà l’andata in casa. Il sorteggio si terrà a Nyon venerdì 13 aprile alle ore 13 e sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Mediaset Premium. In streaming sarà quindi possibile vederlo tramite il servizio Premium Play oppure sul sito UEFA.com.

Il programma

Venerdì 13 aprile

ore 13.00 Champions League – Sorteggio semifinali













Foto: profilo Twitter Roma