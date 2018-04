Champions League, le possibili avversarie della Roma in semifinale. Sorteggio venerdì a Nyon

La Roma è in semifinale di Champions League. La squadra di Eusebio Di Francesco ha compiuto un’impresa eliminato il Barcellona grazie alla vittoria dell’Olimpico per 3-0, con cui ha ribaltato il 4-1 dell’andata. I giallorossi sono tra le prime quattro d’Europa ed ora hanno tutto il diritto di sognare in grande: prima, però, ci sarà da superare l’ostacolo delle semifinali, dove ad attendere la Roma ci saranno altre tre corazzate.

Il sorteggio è in programma a Nyon venerdì 13 aprile alle ore 13 (diretta tv su Mediaset Premium e streaming su Premium Play e UEFA.com). Non ci saranno restrizioni nell’urna: tutte possono affrontare tutte. La gara di andata si giocherà in casa della squadra che uscirà per prima dall’urna.

Le possibili avversarie della Roma

Liverpool

Bayern Monaco / Siviglia

Real Madrid / Juventus

Il programma

Venerdì 13 aprile

ore 13.00 Champions League – Sorteggio semifinali













Foto: pagina Facebook AS Roma