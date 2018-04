Canoa velocità, nel fine settimana le selezioni per far parte della Nazionale. Tanti big pronti a scendere in acqua a Mantova

Si alza il sipario a Mantova sulla stagione della canoa velocità: domani e sabato selezioni per formare la squadra nazionale italiana in vista della prima tappa di Coppa del Mondo in programma a Duisburg, in Germania, nell’ultimo fine settimana di maggio.

Sarà una somma di tempi a determinare la classifica che porterà alla selezione conclusiva: per il K1 femminile saranno addirittura tre le distanza da affrontare (500, 200 e 350 metri, con quest’ultima distanza decisa dalla Federazione), mentre per K1 maschile e C1 maschile e femminile saranno due le distanze sulle quali misurarsi (200 e 350 o 1000 e 350 per K1 uomini, 1000 e 500 per C1 uomini e 500 e 200 per C1 femminili).

Nel K1 1000 metri sono iscritti, tra gli altri, Giulio Dressino, Nicola Ripamonti, Samuele Burgo, Tommaso Freschi e Luca Beccaro, mentre sui 500 metri saranno all’opera anche Alessando Gnecchi, Matteo Torneo, Alberto Ricchetti e Mauro Crenna. Sui 200 metri ci sarà Manfredi Rizza, ma occhio ai diversi giovani alla ribalta: Spotti, Di Liberto, Bernocchi e Bolzonella sono pronti a detronizzare la vecchia guardia.

Nel C1 1000 metri grande protagonista sarà certamente Carlo Tacchini, che battaglierà con Luca Incollingo, Daniele Santini e Nicolae Craciun, con quest’ultimo al rientro dopo un intervento al ginocchio. In campo femminile, appaiono in vantaggio per i sei posti a disposizione Sofia Campana, Susanna Cicali, Francesca Genzo, Cristina Petracca ed Irene Burgo. Qualora queste cinque atlete dovessero rispettare le attese della vigilia, ci sarebbe un posto solo per tante Under 23 rampanti, quali Capodimonte, Marigo, Gennaro, Celestino e Scartezzini.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Federcanoa

roberto.santangelo@oasport.it