Calcio, Champions League 2018: notte da sogno ad Anfield. Il Liverpool manda ko il Manchester City, finisce 3-0!

L’andata dei quarti di finale di Champions League non poteva andare meglio per il Liverpool. I Reds hanno letteralmente schiantato il Manchester City per 3-0, sfoderando una prestazione da ricordare, sottolineata perfettamente dalla solita meravigliosa cornice di Anfield, che ha reso la serata magica. Il passivo è pesante, ma rispecchia perfettamente i valori visti in campo. Il City è stato irriconoscibile, certamente per demeriti propri, ma travolto da un Liverpool praticamente perfetto, che aveva archiviato la pratica già dopo 45′. Un 3-0 con cui i Reds vedono vicinissime le semifinali. Il Manchester è capace di tutto al ritorno (all’Etihad in Premier terminò 5-0) ma per Guardiola e i suoi ragazzi sarà durissima.

L’incontro è durato poco, poco più di cinque minuti, in cui il City, una volta assaggiata la pressione del Liverpool, ha provato ad affidarsi al solito possesso palla, abbassando il ritmo. Piano piano, però, è cominciato lo show dei Reds, già avanti all’11’. Tutto è partito da un calcio d’angolo per il Manchester: sulla battuta corta i Citizens hanno perso campo, fino a scatenare il contropiede dei padroni di casa. Firmino ha trovato l’opposizione di Ederson, ma poi è riuscito a liberare Salah, come al solito implacabile. Pochi minuti ed è stato Oxlade-Chamberlain a colpire nuovamente, con un siluro di destro dal limite dell’area. La serataccia del City si è così completata alla mezz’ora, quando Mané ha calato il tris, servito splendidamente da Salah. Un 3-0 secco, che ha mandato in estasi Anfield e gettato nell’incubo Guardiola.

È stato un primo tempo perfetto quello dei Reds, non solo per i tre gol. I giocatori di Klopp sono stati straordinari nel tenere costantemente sotto pressione il City, incapace di far girare il pallone e a momenti di uscire dalla propria metà campo, messo sotto, strano a dirsi, per velocità e intensità. E non è un caso, infatti, che l’unica sconfitta stagionale in Premier del Manchester sia arrivata proprio ad Anfield. Dopo l’intervallo, infatti, la partita non ha avuto più nulla da dire. Salah ha lasciato il campo dopo pochi minuti per un problema all’inguine, ma il City non ha saputo approfittare della sbandata dei Reds, scossi dalla perdita del loro uomo migliore. I Citizens, infatti, non hanno mai impensierito seriamente Karius ed ora sono con un piede fuori dalla Champions. È finita 3-0, dunque, come nel primo tempo, con Anfield in delirio sulle note di You’ll never walk alone.













