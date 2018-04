Calcio a 5, 24^ giornata Serie A 2018: Pescara choc, si ritira dal campionato! La Came Dosson perde a Reggio Emilia e cede la vetta a Luparense e Acqua&Sapone

Una decisione sconvolgente cambia completamente gli scenari del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5. Il Pescara ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal campionato con una nota in cui ha spiegato i motivi di una scelta clamorosa.

“Dalla fine dello scorso campionato – scrive il club – la società ha dovuto subire squalifiche di atleti, dirigenti e del campo di gioco, oltre a multe che avevano portato a valutare seriamente l’ipotesi di non proseguire con la sua attività. La cosa più grave, però, è avvenuta nel posticipo in diretta televisiva del 26 febbraio a Reggio Emilia, dove la nostra squadra ha disputato la più brutta partita della sua gloriosa storia, costretta a presentarsi con soli 4 titolari disponibili e ad affrontare un viaggio per venire umiliati da una squadra con un organico sicuramente non superiore al nostro. Negli immediati giorni successivi, si è avuto il fondato sospetto che un nostro giocatore possa aver scommesso sulla sconfitta della propria squadra, la nostra squadra, disonorandone quindi il nome e la storia e falsando il campionato”.

Non si è giocata, dunque, la sfida contro Milano, che ha portato a casa la vittoria per 6-0 a tavolino ed ora si ritrova con la chance di giocarsi la salvezza allo spareggio playout, a fronte dell’esclusione del Pescara dal torneo, con ultimo posto annesso. E così fa persino meno fragore il passaggio di testimone in vetta alla classifica al termine della 24^ giornata di campionato.

La capolista Came Dosson, infatti, è stata sconfitta 5-3 dal Kaos Reggio Emilia, che ha prevalso grazie alle reti di Kakà e Avellino negli ultimi 14 secondi del match, facendo scivolare i veneti al terzo posto alle spalle della Luparense e dell’Acqua&Sapone Unigross, che occupano ora la prima posizione in coabitazione.

Gli abruzzesi ringraziano Calderolli, autore di una doppietta e del gol del 4-3 a 27 secondi dalla fine, vanificando la doppietta di Castagna. I Lupi, invece, prevalgono con lo stesso risultato contro il Block Stem Cisternino, difendendo strenuamente nel finale il gol pesantissimo di Jesulito a metà ripresa. Per IC Futsal e Cisternino, in ogni caso, la sconfitta fa un po’ meno male a fronte dell’uscita di scena del Pescara, che di fatto regala un pezzo di salvezza alle due squadre.

Firme italiane, intanto, nella sfida tra Real Rieti e Lollo Caffè Napoli, che si accontentano dell’1-1 con gol di Romano e De Luca in un match che potrebbe essere il preludio al quarto di finale dei playoff. Senza storia, invece, il confronto tra Italservice Pesaro e Feldi Eboli, con la vittoria per 3-0 dei marchigiani, trascinati dalla doppietta di Stringari e dal sigillo di Cesaroni.

L’Axed Latina, infine, ringrazia un super Maluko, autore di uno splendido poker, e supera 6-4 la Lazio, blindando l’ottavo posto e l’accesso ai playoff. Per i biancocelesti, invece, nonostante tre gol di Jorginho, si profila lo spareggio playout contro Milano per evitare la retrocessione in A2.

Di seguito, il riepilogo dei risultati della 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di calcio a 5:

Acqua&Sapone Unigross-IC Futsal 4-3

Axed Latina-Lazio 6-4

Kaos Reggio Emilia-Came Dosson 5-3

Italservice Pesaro-Feldi Eboli 3-0

Luparense-Block Stem Cisternino 4-3

Milano-Pescara 6-0 a tavolino

Real Rieti-Lollo Caffè Napoli 1-1

CLASSIFICA

1 Luaprense 52 punti

2 Acqua&Sapone Unigross 52

3 Came Dosson 50

4 Lollo Caffè Napoli 44

5 Real Rieti 40

6 Kaos Reggio Emilia 39*

7 Italservice Pesaro 37

8 Axed Latina 32

9 Feldi Eboli 24

10 Block Stem Cisternino 21

11 IC Futsal 21

12 Lazio 16

13 Milano 13

14 Pescara 0**

*8 punti di penalizzazione

**ritirata dal campionato













Foto: Facebook Fabricio Calderolli