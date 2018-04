Andrea Dovizioso, MotoGP GP Argentina 2018: “Le condizioni non mi hanno aiutato. Sono stato lento per tutto il weekend”

È un Andrea Dovizioso deluso quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della gara del GP di Argentina di Termas de Río Hondo. Il pilota della Ducati ha concluso con un sesto posto. In gara, però, Dovi non è riuscito a risolvere le difficoltà che si è portato sin da venerdì, senza mai riuscire a girare al top. “Ho fatto tanta fatica, le condizioni di oggi non mi hanno aiutato“, il commento sulla gara. “Non avevamo mai provato con l’asciutto e non mi ha sorpreso il fatto di essere così lento. Sul bagnato potevamo essere competitivi“. In ottica Mondiale, però, è andata tutto sommato bene. “Nella sfortuna sono stato fortunato, perché Rossi e Marquez non sono andati a punti“.

A Dovizioso è stato quindi chiesto anche perché lui ha faticato così tanto mentre Jack Miller, con la Ducati dello scorso anno ha sfiorato la vittoria dopo aver segnato la pole. “Credo che dipenda da tante cose. È la moto dell’anno scorso, quella con cui mi sono giocato il titolo, ma con degli step piccoli ma comunque dei miglioramenti. Ma non è un discorso che riguarda moto nuovo o vecchia. Semplicemente le condizioni del weekend, la pista che non mi piace tanto e le caratteristiche della moto hanno creato un insieme di cose che ha fatto sì che andassi piano. Poi ha influito anche lo stile di guida di Miller. Lui è uno che usa molto il freno posteriore e qui si adatta meglio“.

Inevitabile, poi, un commento sulla condotta di gara di Marquez. “Oggi si è gestito male. In un weekend in cui dai un secondo a tutti in tutti i turni dovresti vincere facilmente. Ha fatto tanti errori, di tutti i tipi. Ha fatto tutto quello che non doveva fare“. “Credo che oggi farà fatica anche solo ad uscire dal paddock. Gli argentini sono molto focosi“, ha infine scherzato Dovizioso.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo